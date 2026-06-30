Oleiros saca a concurso por 750.000 euros la gestión de la Escuela Municipal de Música

El Concello de Oleiros ha sacado a contratación la gestión de la Escuela Municipal de Música por 744.426 euros para los dos próximos cursos, de septiembre de 2026 a finales de agosto de 2028. La licitación incluye la subrogación del personal actual, un equipo formado por 34 personas de las que 32 son profesores y los otros dos empleados, un conserje y un auxiliar de administración. La jefa de Administración y el director de la Banda Municipal de Música son a su vez profesores de la escuela.

El contrato para el desarrollo y la dirección de la escuela municipal de música, que tiene un coste anual estimado en 372.213 euros, incluye entre otros aspectos la docencia musical durante el curso escolar completo; la dirección de las agrupaciones estables de la escuela (Banda de Música, Orquesta de cordas, Big Band / Orquesta de música moderna), que deberán organizar cuatro conciertos anuales "además de los estrictamente curriculares", y diversas labores de administración, vigilancia y control.

Los pliegos del contrato establecen que la escuela deberá ofertar "como mínimo" las especialidades de acordeón, bajo eléctrico, batería, bombardino, bombo, canto lírico y moderno, clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, gaita, guitarra, guitarra eléctrica, oboe, percusión, piano, piano eléctrico, saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, viola, violín y violoncelo. También estipulan dos profesores las actividades de Música é movemento y un profesor para cada una de las especialidades instrumentales.

El valor total estimado de la licitación supera los 1,6 millones de euros, ya que, además de los 744.426 euros del contrato principal se incluyen las modificaciones del mismo, que pueden representar hasta el 20% del total (148.885 euros), y dos posibles prórrogas de un año cada una.

Un cuarto de siglo de crecimiento

La Escuela Municipal de Música de Oleiros, que el año pasado cumplió su primer cuarto de siglo de vida, tiene sus instalaciones en el centro cultural A Fábrica, en Perillo y abre en horario de lunes a viernes de 15.00 a 22.00 horas y sábados de 10.00 a 14.00 horas. Con las actuales condiciones de espacios disponibles para la docencia musical, el pliego calcula una ocupación media de 445 alumnos y alumnas por curso escolar completo, 165 para Música e movemento y 280 para los niveles de iniciación, medio y superior de las distintas especialidades.

Desde el Concello destacan el crecimiento experimentado por la escuela desde el inicio de su actividad, en marzo de 2000, tanto desde el punto de vista cuantitativo, en lo que se refiere al alumnado matriculado y nuevas agrupaciones, como cualitativo, por el alumnado que supera las pruebas de acceso al Conservatorio Profesional de Música o los premios y reconocimientos a las secciones que componen la entidad que gestiona en la actualidad María de la Luz Balado. El plazo para que las entidades interesadas presenten sus ofertas concluye el próximo 16 de julio.