Así será la operación para retirar el coche que cayó por el balcón de una casa en Oleiros

Las personas que en la mañana de este lunes circulaban por la carretera N-6 a su paso por San Pedro de Nós, en el concello de Oleiros, se encontraron con una curiosa estampa. Como si se tratase de una prenda colgada, un vehículo pendía de la balaustrada de una vivienda situada en la calle Fermín Bouza Brey causando la sorpresa de quienes presenciaban la escena. El siniestro se saldó con el conductor herido leve e importantes daños materiales, tanto en el turismo como en la edificación. Este martes, ante las dificultades para proceder a su retirada, el vehículo seguía en el mismo lugar, eso sí, cubierto por una toalla y un trozo de tela para no llamar tanto la atención.

Los primeros en acudir al lugar del siniestro fueron los efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias de Oleiros, que, tras constatar que el vehículo estaba encajado y no corría peligro, dejaron las labores de retirada en manos de las compañías aseguradoras, tanto del propio turismo como de la vivienda.

Estas firmas se pusieron en contacto en un primer momento con la empresa especializada Grúas Garaboa, tal y como confirmó la compañía a este medio. "Nosotros no tenemos equipo para levantar eso, y más aún en un jardín como estaba", señalan los técnicos de la grúa, que aclaran que "por la distancia, la pluma industrial no es capaz de plegar para sacar ese coche; se necesita una grúa mucho más grande". En concreto, explican que para trabajos de esas características, con dificultades de acceso, se suelen emplear grúas autopropulsadas, "como las que levantan aires acondicionados a tejados", ejemplifican. "La grúa pluma levanta coches, pero tienen que estar pegados a la vía y aquí por distancia no daba", insisten.

Grúas Eiriz es una firma que trabaja con vehículos del tipo de los que requiere la operación de rescate. No obstante, indican que hasta la fecha nadie se dirigió a ellos para realizar el trabajo. Explican que la principal diferencia entre las grúas autopropulsadas y las grúas pluma industriales es que las primeras "van sobre un superchasis, mientras que las otras se montan sobre un camión con estructura reforzada". Ambas son capaces de elevar un vehículo como el accidentado en Oleiros. "Pueden levantar el coche, que pesará de 1.000 a 1.500 kilos, pero influye la longitud del brazo y los obstáculos que pueda haber por el medio". Sus grúas pueden levantar de 30 a 250 toneladas. "Las dimensiones de la grúa, el tonelaje y la capacidad de carga cambia muchísimo, por eso es necesario estudiar bien el terreno antes de decidir qué vehículo emplear", concluyen.