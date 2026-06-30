La playa favorita de Alejandra y Richard Gere a 15 minutos de A Coruña: “Es un lugar muy especial”

Hasta que Alejandra Silva y Richard Gere se casaron en 2018, pocos esperaban ver al coprotagonista de Pretty Woman paseando por la costa coruñesa. Sin embargo, el litoral gallego ya se ha convertido en uno de los refugios de la popular pareja, a la que se ha visto en numerosas ocasiones disfrutando de la gastronomía y del paisaje de la zona.

Y es que la familia Silva cuenta con una gran finca situada en uno de los municipios más ricos de España, donde Alejandra pasó innumerables veranos. Especialmente en la playa sobre la que se asoma la propiedad y que estuvo en su día conectada a la misma arena: la de Bastiagueiro, en Oleiros, de cuyas vistas y mar abierto han disfrutado tanto la empresaria gallega como su actual esposo en varias ocasiones.

Aunque la familia está afincada en Estados Unidos -se mudó tras varios años en Madrid- y pasa temporadas en la costa de Jalisco, Oleiros sigue ocupando un lugar especial en el corazón de Alejandra Silva -ahora Gere-. La propiedad que adquirieron sus antepasados en los años 50 continúa siendo un punto de reunión, en el que los distintos miembros de la saga Silva aprovechan el terreno para convivir y rescatar recuerdos del pasado.

La playa de Bastiagueiro, en Oleiros. / Concello da Coruña

Ahora, con el actor de Hollywood y los dos hijos de ambos, la publicista goza de los jardines y las sardiñadas del lugar igual que hacía de niña. Una atalaya desde la que es difícil resistirse a bajar hasta el arenal de Bastiagueiro, repleto de arena fina y con una extensa orilla abierta al Atlántico.

Así es Bastiagueiro, 580 metros de paraíso frente a mar abierto

Que las celebridades tengan preferencias por ciertas playas es algo más o menos habitual. Óscar y Mario Casas, por ejemplo, tienen un vínculo con la playa de Razo y su oleaje tan propicio para el surf, mientras que el escritor Boris Izaguirre prefiere la belleza del arenal de Carnota.

En el caso de la familia Gere, uno de los arenales con los que sienten conexión es Bastiagueiro, cuyas óptimas condiciones le han valido una bandera azul. Cuenta con 580 metros de largo y unos 100 metros de ancho, y con aguas tranquilas, aunque adecuadas para la práctica de deportes acuáticos como el longboard y el bodyboard.

Es habitual, de hecho, ver a personas iniciándose en el surf sobre sus olas, más manejables que en otras playas coruñesas, y también a familias pasando la tarde bajo el sol. Cuenta con un paseo marítimo y a poca distancia se encuentran los arenales de Santa Cristina y Santa Cruz, donde se ubica un castillo del siglo XVI y una terraza abierta al público en el mismo hotel en el que se alojó la cantante Rosalía.

En declaraciones al programa de televisión El Objetivo, Richard Gere solo tuvo buenas palabras para este enclave y la propia comunidad gallega, que definió como "un lugar muy especial". "Es muy bonito, muy diferente al sur. Se parece al lugar donde yo crecí porque hay muchos árboles y es muy verde. Me encanta", aseguró el intérprete de Hollywood, que también ha tenido ocasión de disfrutar de la gastronomía oleirense.

En El Refugio, situado en el número 8 de la Plaza de Galicia, la pareja se dejó ver hace unos años disfrutando de los sabores de la tierra con la máxima discreción que les fue posible debido a su notoriedad. El restaurante está acostumbrado a las celebridades, ya que también ha recibido la visita de Marta y Amancio Ortega, las cabezas de Inditex.

El establecimiento se encuentra a apenas 10 minutos en coche de la playa de Bastiagueiro, frente a la que se ubica la finca de los Silva. Su lujo y sus jardines la convierten en un magnífico mirador para disfrutar del arenal coruñés, en el que, probablemente, la esposa de Richard Gere se ha dado más de un chapuzón a lo largo de los años.