Puesta a punto de los colegios de Sada

El Concello de Sada aprovechará la temporada estival para realizar mejoras en los centros educativos. Entre otras obras, realizará el pintado interior y exterior del colegio Sada e os seus Contornos e instalará un nuevo aparcamiento para bicicletas.

El Concello arreglará el cierre del patio infantil y continuará con el proyecto de aula de naturaleza en el CEIP Barrié de la Maza y reparará el pavimento de la primera planta del colegio O Mosteirón, donde prevé realizar también arreglos en la zona infantil exterior.