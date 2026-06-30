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Puesta a punto de los colegios de Sada

El Concello aprovechará el verano para pintar el Sada e os seus Contornos

Inicio de los trabajos de pintado de la fachada del colegio Sada e os seus Contornos.

Inicio de los trabajos de pintado de la fachada del colegio Sada e os seus Contornos. / LOC

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RAC

Sada

El Concello de Sada aprovechará la temporada estival para realizar mejoras en los centros educativos. Entre otras obras, realizará el pintado interior y exterior del colegio Sada e os seus Contornos e instalará un nuevo aparcamiento para bicicletas.

El Concello arreglará el cierre del patio infantil y continuará con el proyecto de aula de naturaleza en el CEIP Barrié de la Maza y reparará el pavimento de la primera planta del colegio O Mosteirón, donde prevé realizar también arreglos en la zona infantil exterior.

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