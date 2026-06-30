Deportes
Sada, epicentro del patinaje de velocidad
El club Sada Patín celebra el éxito del campeonato que se celebró este fin de semana y agradece la implicación de clubes, administraciones y patrocinadores
Sada acogió este fin de semana el Campeonato de España de Patinaje de Velocidad en Pista de categoría Infantil y la Copa de España Alevín, organizada bajo el amparo de la Real Federación Española de Patinaje.
El club Sada Patín se congratula del éxito de estas jornadas, que convirtieron a Sada en el "epicentro del patinaje de velocidad" y destaca el elevado nivel técnico demostrado por los jóvenes participantes.
"La celebración de este Campeonato de España supone además un importante impulso para la promoción del deporte base y para la proyección de Sada como sede de grandes eventos deportivos, con el consiguiente impacto positivo en la actividad económica y turística del municipio", destacan desde el club, que agradece "el esfuerzo de todos los clubes participantes, así como el apoyo de las administraciones públicas, patrocinadores y colaboradores que hicieron posible la celebración de una cita que volvió a situar a Galicia y a Sada como referentes del patinaje de velocidad nacional".
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