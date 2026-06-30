Últimos días para optar a vivienda protegida en la Rabadeira, en Oleiros

El Concello de Oleiros afronta los últimos días para inscribirse en la nueva cooperativa que construirá 20 viviendas protegidas en pleno centro del municipio, concretamente en la plaza de la Rabadeira. Según ha confirmado el alcalde, Ángel García Seoane, el interés vecinal ha sido masivo y ya hay más solicitudes registradas que plazas disponibles para participar en este proyecto residencial.

El plazo de inscripción permanecerá abierto en la sede electrónica del Concello hasta el próximo 5 de julio. Todas las personas que se anoten serán convocadas por correo electrónico a una asamblea informativa. En dicha reunión se detallarán los requisitos de acceso, plazos, importes, opciones de financiación y las características técnicas de los pisos, cuyos precios finales están estipulados por la Xunta.

Para abaratar los costes, el Gobierno local ha promovido la creación de esta cooperativa mediante la venta de parcelas de propiedad municipal, obtenidas a través de la gestión urbanística, a precios muy inferiores a los del mercado libre y así dar oportunidad de acceder a una vivienda.

Noticias relacionadas

Los interesados e interesadas en la oferta todavía pueden tramitar su solicitud de forma telemática a través del enlace habilitado en la sede electrónica municipal (sede.oleiros.org).