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Arteixo da el paso definitivo para abrir su histórico Balneario y prevé inaugurar la Casa de Baños en enero de 2027

El Concello acaba de recepcionar formalmente las obras de este ambicioso proyecto, que ha contado con una inversión de cerca de 3 millones de euros

Así es por dentro el reformado Balneario de Arteixo

Así es por dentro el reformado Balneario de Arteixo

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Renovación del Balneario de Arteixo / LOC

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Candela F. Roldán

Arteixo

El Concello de Arteixo acaba de recepcionar formalmente las obras de la Casa de Baños del Balneario. El proyecto, que ha contado con un presupuesto de cerca de 3 millones de euros, entra ahora en su fase técnica definitiva con el objetivo de abrir sus puertas al público en enero de 2027.

Tras la finalización de la obra civil, el Gobierno local procederá de inmediato a contratar a una empresa especializada en la gestión de este tipo de complejos hidrológicos. Debido a la complejidad de las instalaciones y al uso de pozos de agua natural, los técnicos realizarán un exhaustivo periodo de pruebas de aproximadamente 3 meses. Durante este tiempo, se verificará el correcto funcionamiento de la nueva maquinaria y se garantizará el cumplimiento estricto de las normativas sanitarias y administrativas vigentes.

La ambiciosa actuación ha sido posible gracias a una subvención de 2,3 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, canalizados a través de un convenio de colaboración entre Turismo de Galicia y el Concello de Arteixo, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La reforma no solo moderniza el histórico inmueble, sino que amplía sus servicios. De este modo, la edificación existente ocupa 400 metros cuadrados, mientras que el patio exterior restante se ha transformado en una piscina cubierta con techo acristalado.

El proyecto de la Casa de Baños, que fue posible gracias a una donación inicial de 3 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega al Concello, se complementará ahora de forma simultánea con la cuarta y última fase de rehabilitación integral del complejo, centrada en la primera y segunda planta del edificio principal. Con un presupuesto de 1,4 millones de euros, estas obras estarán completamente finalizadas a finales de este mismo año.

Así se dividirá el espacio

La primera planta se convertirá en una ludoteca y área de conciliación con espacios perfectamente diferenciados para niños y mayores. Y en la segunda planta se habilitará un moderno espacio maker dotado con recursos audiovisuales, una sala polivalente y aulas de estudio.

Esta intervención destaca por combinar el respeto a la estructura original del inmueble con criterios de alta eficiencia energética y sostenibilidad, incorporando aislamientos térmicos avanzados en cubiertas y fachadas. En cuanto a los acabados interiores, se apostará por materiales nobles como pavimentos de madera de roble, techos de yeso laminado y revestimientos de piedra y mosaico de vidrio.

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La reactivación del Balneario viene fraguándose desde hace 3 años. La planta baja del edificio principal alberga desde principios de 2023 el Centro Concilia, que ofrece actividades infantiles y de mayores junto a un jardín exterior que acoge eventos musicales. A esto se suma A Capela, la antigua capilla del complejo reconvertida también en 2023 en un dinamizador espacio sociocultural multiusos destinado a teatro, presentaciones literarias y conciertos de pequeño formato.

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