Las Casas da Mocidade de Oleiros ofrecen un julio repleto de actividades

Los jóvenes de Oleiros podrán disfrutar de un amplio abanico de actividades durante todo el mes de julio en las diferentes Casas da Mocidade. Durante este mes habrá desde talleres de cocina y radio, hasta rutas por playas y jornadas de kayak, en los que podrán participar gratuitamente jóvenes de entre 12 y 30 años.

La programación arranca este mes con la el taller de la Bandera del Orgullo, los días 2 y 3 de julio, y los torneos de billar el sábado 4 y domingo 5. Este domingo también habrá una jornada de kayak en Santa Cruz, actividad que se repetirá los próximos días 10 y 26 de este mes. Las rutas guiadas por las playas de Bastiagueiro y Santa Cristina serán el jueves 23 de julio.

Los que deseen explorar su lado más culinario podrán hacerlo participando en el Concurso MasterChef, del 8 al 11 de julio tanto en turno de mañana como de tarde, así como en el taller de comida para llevar a la playa el 22 de julio, o el pícnic saludable entre el 19 y el 22 de julio.

Otras actividades que tendrán lugar en julio serán el taller de customización de ropa el miércoles 15 y jueves 16, las clases de iniciación en la radio del 29 al 31 de julio y la actividad "Humor Amarillo" en el monte San Pedro de Nós.

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Para todas estas jornadas será obligatorio hacer una inscripción previa en las Casas da Mocidade.