El rincón de A Coruña que se llenará de cerezas este fin de semana: 300 kilos gratis, pulpo y un paisaje ideal para recorrer a pie

Llega el calor y los pueblos se visten de fiesta para regalar planes de fin de semana a todos los gallegos que busquen entretenimiento. En muchos, el reclamo son grupos tan populares como la orquesta Panorama, pero otros no se limitan a la música y añaden uno de los mayores atractivos en cualquier festejo: la comida.

Es lo que ocurre en una parroquia situada a media hora de A Coruña, que rebosará de cerezas este 4 y 5 de julio. Los asistentes podrán degustar de forma gratuita hasta 300 kilos de este manjar de verano, que se repartirá como parte de una de las fiestas más dulces de Abegondo.

Hablamos de la Romaría das Cereixas de Vilacoba, que tendrá lugar en la localidad del mismo nombre. Además de las catas, que también incluirán pulpo, esta celebración centenaria contará con una gran verbena y una animada sesión vermú, de las que se podrá gozar junto a los paisajes naturales y los edificios históricos de este rincón escondido de la provincia de A Coruña.

Así será la fiesta de las cerezas de Santo Tomé de Vilacoba

Vilacoba, también conocida como Santo Tomé de Vilacoba, es una pequeña localidad coruñesa de pocos habitantes. En sus fiestas, sin embargo, se convierte en una vorágine de música y platos con los que saciar el apetito, que tienen como protagonistas a las cerezas este fin de semana.

La celebración tendrá lugar en el campo da festa de Vilacoba, donde se festejará la figura de San Paio, al que se le dedica la fiesta. Tras la misa de las 13.00 horas, los vecinos podrán sacar a la calle todas sus ansias de diversión y bailar con la gran verbena del dúo Crazy.

El domingo será el día más fuerte del programa, ya que tendrá lugar la famosa degustación de cerezas. La carpa se llenará de cientos de kilos gratis de esta fruta, que se podrá tomar junto a pulpo y bebida.

Para amenizar el ambiente, actuará Punto Clave y la disco móvil Impacto. También llevará sus ritmos a esta fiesta gallega el DJ Nyan Boe, que hará saltar al público con los hits de su playlist.

Jóvenes divirtiéndose en la Romaría das Cereixas de Vilacoba. / Facebook/Romaria Das Cereixas Vilacoba

Un paisaje lleno de historia y naturaleza

Esta fiesta gastronómica de Galicia no solo es una oportunidad para catar la fruta de la temporada. Los visitantes que se acerquen a Vilacoba pueden aprovechar para explorar esta bonita localidad, que cuenta con una gran riqueza natural e histórica.

El río Mero, a su paso por el enclave, ofrece un hermoso paseo, adornado por riachuelos como el Rego Roufrío. Igual de reseñable es el Pazo de Vilacoba, un coloso de piedra construido en el siglo XVII que encapsula un trozo del pasado tras su porte señorial y sus altos muros.

En los alrededores, también hay rutas de senderismo como las que rodean el embalse de Beche, que crea la ilusión de un gran lago entre la vegetación. Y no hay que olvidar el Puente de Beldoña, a pocos minutos en coche del punto en el que se celebra la romería gallega, por el que transcurría un camino real en la época romana.

Todos estos puntos son zonas de interés para ver en este rincón de Abegondo y descubrirlo antes o después de disfrutar de la fiesta. Una celebración que los vecinos llevan festejando al menos un siglo para pedirle protección a su patrón y en la que acabó calando la costumbre de repartir cerezas -un cultivo típico de la zona- entre los participantes.