Identifican a dos personas por darse a la fuga en un control de alcohol y drogas en Oleiros, conducir sin carnet y accidentarse en Cambre

Un hombre y una mujer han sido identificados tras un siniestro ocurrido en una carretera del término municipal de Cambre. Al acudir al lugar, los agentes encontraron un turismo accidentado y sin ningún ocupante, aunque en las inmediaciones vieron a ambos individuos, que fueron sometidos a pruebas de alcoholemia dando positivo los dos, aunque negaron que estaban a los mandos del coche siniestrado.

El Equipo de Investigación de Siniestros del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña abrió una investigación para determinar la autoría y secuencia de los acontecimientos. En las indagaciones, los agentes que ese mismo coche había eludido previamente un control de alcohol y drogas en Oleiros, dándose a la fuga a gran velocidad.

Para poder esclarecer la ruta, los agentes recopilaron y analizaron exhaustivamente las grabaciones de diversos sistemas de videovigilancia del tráfico, estaciones de servicio y establecimientos comerciales situados en el trayecto. Tras ello pudieron realizar una reconstrucción cronológica precisa y esclareciendo las actuaciones el pasado 18 de junio.

Sin carnet y cuadriplicando la tasa

Como consecuencia, el varón ha sido investigado como presunto autor de delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y conducción con pérdida de vigencia del permiso, sumando una infracción por circular con un carnet de conducir exclusivo para ciclomotores. Además, a la mujer que viajaba como acompañante también se le imputa un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas tras demostrarse que intercambió el puesto con el conductor durante la marcha y acabó provocando el accidente al cuadriplicar la tasa legal permitida.

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Según explica la Guardia Civil en una nota de prensa, todas las diligencias del caso han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia correspondiente.