El Mercado Templario arranca cinco días de viaje en el tiempo en O Burgo
La feria medieval ofrece un centenar de puestos y animaciones callejeras hasta el próximo domingo en el paseo marítimo de la ría
El Mercado Templario ya ha abierto sus puertas en el paseo marítimo de O Burgo. Un centenar de puestos ya están listos para recibir a los vecinos y curiosos por adentrarse en el mundo mágico medieval que ya es una de las citas imprescindibles del área de A Coruña.
Los asistentes pudieron disfrutar además de las primeras animaciones callejeras de la mano del misterioso fauno. A lo largo de los próximos cinco días también podrán disfrutar de las actuaciones de bufones, seres mitológicos y figuras como el trasno Froilán, Don Emérito dos bosques o el fraile Marcelino.
Artistas como Os Brinqueiros, Ramalleira, Gaeloc o Trebaruna serán los encargados de poner el toque musical a este evento. La feria abrirá este jueves de 17.00 a las 23.00 horas, mientras que el viernes y sábado el programa se extenderá de 11.00 a 23.30 horas y el domingo solo hasta las 23.00 horas.
Además de la feria, el paseo de O Burgo acogerá el viernes 3 de julio a las 23.00 horas un concierto gratuito de Mojinos Escozíos, grupo encabezado por El Sevilla, y el festival Burgojazz, en el que este estilo musical hará del Jardín Botánico su casa del viernes al domingo con conciertos a las 21.00 horas.
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