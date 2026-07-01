Miño cierra la liquidación del presupuesto con un remanente de 2,2 millones de euros

El Concello de Miño ha aprobado la liquidación de gastos e ingresos del presupuesto del ejercicio 2025, que arroja un resultado positivo para las arcas municipales con un remanente de 2.174.840 euros. Esta cifra permitirá iniciar la contratación de nuevas actuaciones destinadas a la mejora de infraestructuras y servicios municipales, tal y como asegura el Ejecutivo local.

El importe resultante de la liquidación permitirá realizar diferentes proyectos en distintos lugares del municipio, entre los que se incluyen la ampliación de la cubierta del campo de fútbol, con un presupuesto de 95.000 euros, o la mejora de la capa de rodadura de las rúas Barrosa, Carreira y Raxel, con un presupuesto de 241.000 euros.

También está prevista la renovación de las aceras desde A Carreira hasta Loios, una intervención con un presupuesto de 1.192.100 euros que permitirá mejorar la seguridad peatonal y mejorar la accesibilidad en este tramo. Con este fin también se incluye la mejora de las aceras en la rúa Marismas, con una dotación de 240.000 euros.

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El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, destacó que este resultado económico “é a mostra dunha boa xestión financeira que nos permite seguir impulsando investimentos e executar actuacións que contribúen ao desenvolvemento do noso municipio”.