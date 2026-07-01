La película de terror con sello arteixano que ha logrado colarse en el top 3 de Prime Video

Hace ya casi seis años que el pontevedrés Iago Barrado comenzó a fraguar Sen Alma, una historia en la que tres hermanos luchan por sobrevivir en un mundo devastado por una variante de la rabia. Un guion que se convirtió en película, y que dos años más tarde de su estreno y promoción por diferentes festivales ha logrado colarse en Prime Video, alcanzando el top 3 de filmes de terror más vistos de la plataforma de streaming. Toda una sorpresa para el cineasta, que asegura que no contó con ningún tipo de subvención para hacerla, y que el coste total de la grabación fue de 2.000 euros.

"Nos buscamos la vida", explica el director pontevedrés, que confió buena parte de las localizaciones en Antón Ochoa, el director de fotografía del largometraje y natural de Arteixo, que barrió para casa a la hora de buscar los mejores escenarios para llevar a cabo el primer largometraje del director. "Hemos rodado en varios bosques de Arteixo y una carretera que está al lado mismo de la Casa del Concello", afirma el director, que cree que esta última puede ser "fácilmente reconocible" para los vecinos de la zona.

Rodaje de 'Sen Alma' en Arteixo. / LOC

También han rodado en una nave industrial de Cerceda, y en varias localizaciones de A Coruña, Santa Comba, Pontevedra y Noia, pero Arteixo ha sido uno de los grandes protagonistas. "Los paisajes me sorprendieron mucho, nos hemos encontrado con lugares con mucha magia", sostiene el pontevedrés, que ya trabaja en el guion de la segunda parte de su ópera prima.

"No tengo claro que se vaya a estrenar, pero ya llevo casi un año escribiéndola", añade Barrado, que dice que su continuación dependerá de la financiación, aunque ya se muestra "más que satisfecho" de la acogida que está teniendo entre el público la primera parte. Aunque desconoce la clave exacta del éxito, el cineasta dice que los espectadores coinciden en que el filme crea una atmósfera "muy asfixiante" que consigue sobrepasar la pantalla.

Fotografía durante el rodaje de la película en Arteixo. / LOC

Y es que después de visitar decenas de escenarios por toda Galicia durante un año, Barrado consiguió crear un universo propio sin necesidad de traspasar fronteras. "El resultado de la película es fruto del trabajo de todo el equipo, que se ha involucrado mucho, y yo me siento muy agradecido", asegura el pontevedrés, que reconoce que a los actores no han dejado de hablarles por redes desde se inició el bum de la película en Prime.

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Él mientras tanto prefiere mantenerse un poco "al margen" para concentrarse en la segunda parte de esta historia. "Se estrene o no, fue algo que quería hacer, y por ahora llevo unas 24 secuencias", señala el creador de Sen Alma, que todavía tiene mucho que contar.