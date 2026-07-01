Vertidos en el río Mandeo provocan la muerte de 363 truchas en Teixeiro

Unos vertidos en el río Mandeo a su paso por Teixeiro, en Curtis, han provocado la muerte de 363 ejemplares de trucha. La Consellería de Medio Ambiente confirma que el vertido afectó aproximadamente a un kilómetro del cauce y que Augas de Galicia todavía está pendiente de los resultados de la toma de muestra y las analíticas a los peces recogidos.

Según detallan vecinos de la zona, la semana pasada alertaron a emergencias al observar los peces muertos y posibles restos de vertidos, que en un principio creían que se provenían de la depuradora de Teixeiro, en Curtis. Fuentes de Medio Ambiente solo confirman que "todo apunta" que el "origen" fue el polígono industrial de la zona.

Tras recibir las alertas, explica la Consellería, personal del plan de control de vertidos realizó inspecciones en el caudal y procedió a la toma de muestras y a la realización de mediciones in situ. De forma paralela, la Unidade de Investigación para a Conservación da Natureza (Uicon) del departamento autonómico envió varios agentes al entorno para verificar los hechos.

Los inspectores comprobaron que había peces muertos en el río y coordinaron con el personal de la consellería para "proceder á súa retirada o antes posible". "En total, recolléronse 363 troitas que foron trasladadas ao Centro de recuperación de fauna silvestre de Oleiros", señala Medio Ambiente.

Ahora el Gobierno autonómico espera las conclusiones de los análisis que realizará el laboratorio de Ictiopatología de la Universidad de Santiago a estos ejemplares para informar a las administraciones pertinentes. Desde la consellería explican que, más allá de posibles sanciones por la fauna afectada, también se le ha trasladado todo el expediente al Juzgado de Instrucción de Betanzos y a la Fiscalía "por se se tratara dun ilícito penal".

Una depuradora que "no aguanta" más residuos

No es la primera vez que ocurre un episodio de estas características. Los socialistas de Curtis reclamaron hace un mes la ampliación de las instalaciones de tratamiento actuales, que "xa no aguanta máis residuos a depurar" y por tanto se estaban produciendo episodios de aguas sin tratar que terminaban en el Mandeo, algo que la agrupación ya había denunciado ante el Seprona.

"Solicitamos que se deixe de verter ditas augas ao río Mandeo e, insistimos, que urxentente amplíen a depuradora das augas residuais do polígono", reclamaba el portavoz Fernando Rey Leira.

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En años anteriores también se produjeron situaciones similares por fallos en el sistema de tratamiento de aguas.