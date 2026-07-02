Culleredo se convierte en el epicentro de la música con el XXV Festival BurgoJazz

El Jardín Botánico del Burgo volverá a convertirse en el escenario de la vigesimoquinta edición del Festival BurgoJazz de Culleredo, que se celebrará desde este viernes, 3 de julio, hasta el lunes 6. El certamen, ya consolidado como un referente en el calendario musical gallego, ofrecerá cuatro jornadas de conciertos gratuitos con figuras del panorama local, nacional e internacional.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, destaca el nivel de un programa que contará con sorpresas en un "espazo inigualable", mientras que la concejala de Cultura, Penélope López, recordó la apuesta del Concello por mantener el acceso gratuito para promover la cultura entre la ciudadanía.

Programación

El festival arrancará este viernes día 3 con el esperado reencuentro, 10 años después, del trompetista cubano Wilson Ortega y su cuarteto, quienes estrenarán la composición BurgoBlues en un viaje desde el jazz afrocubano hasta el jazz-funk.

El sábado 4 será el turno del contrabajista compostelano Pablo Sanmamed en formato cuarteto, acompañado por Benxamín Otero al oboe y cuerno inglés, ofreciendo una innovadora fusión de jazz contemporáneo con música tradicional gallega y medieval.

El domingo 5, la banda residente del Jazz Filloa se unirá al acordeonista bielorruso Vadim Yukhnevich para rendir un sentido tributo al compositor francés Richard Galliano. El broche de oro lo pondrán el lunes 6 el pianista cubano Pepe Rivero y la cantante ibicenca Ángela Cervantes con su proyecto Olas y arenas, una propuesta que rememora el legado de la puertorriqueña Sylvia Rexach a través de la bohemia nocturna de los años 50.

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Todos los conciertos darán comienzo a las 21.00 horas en el entorno natural del Botánico.