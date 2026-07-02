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Culleredo ejecutó solo el 15% de las obras planeadas en 2025

Tanto el BNG como el PP afearon al Ejecutivo local en el Pleno la escasez de licitaciones y la baja ejecución del presupuesto

El Gobierno local se escuda en el "gran" problema de personal que sufrió el departamento de Intervención

Imagen de un pleno de Culleredo

Imagen de un pleno de Culleredo / LOC

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Marta Casais

Culleredo

El Concello de Culleredo ejecutó el año pasado tan solo el 15, 79% de los gastos previstos en inversiones reales, esto es, las obras planeadas en el municipio. De los 20,34 millones presupuestados para actuaciones públicas, solo se realizaron intervenciones por 3,21 millones.

El Ayuntamiento dio cuenta el pasado martes de la liquidación del presupuesto del año 2025 que certifica que Culleredo cuenta con un remanente de tesorería de 21,29 millones de euros, unos 3,5 millones de euros más que en 2024. Según detalla el informe de intervención, el Concello consigue ejecutar casi el 90% de los gastos del personal y el 64% de los gastos de servicios pero, sin embargo, apenas ha podido ejecutar un 15,79% de las inversiones revistas.

Entre ellas se han quedado sin ejecutar intervenciones en vías públicas, donde a 31 de diciembre de 2025, solo se habían comprometido 2, 35 millones de los 8,70 previstos; en alcantarillado, donde tan solo reservaron 39.000 euros del casi un millón planeado; o en los centros de secundaria, donde se habían planeado 800.000 euros para obras y al cierre del ejercicio no se había reservado ninguno de los fondos.

En el pleno del pasado martes, el BNG afeó al alcalde José Ramón Rioboo que "volven a sobrarlle catro millóns de euros, que lle sobraron o ano pasado tamén". El portavoz nacionalista Tono Chouciño calificó de "incapacidade absoluta" la acción del Concello para ejecutar los presupuestos. "Nunca tantos recursos tivo un Goberno municipal de Culleredo como neste mandato", aseveró.

Chouciño criticó que no se licitaran las obras previstas, entre ellas, las aprobadas el pasado mes de diciembre por más de 8 millones de euros para reparar las instalaciones deportivas municipales, la cubierta del Conservatorio o problemas de abastecimiento en parroquias.

El regidor contestó denunciando la "falta de rigor" en la intervención del nacionalista y afirmó que "tardaremos máis ou tardaremos menos, pero farémolo como o hai que facer". "Pésame que non lle interese o máis mínimo este concello", acusó el alcalde al portavoz del BNG.

Desde la bancada popular también criticaron la baja ejecución presupuestaria. "Culleredo no tiene un problema de dinero, tiene un problema de gobierno", criticó la portavoz Izaskun García, que enumeró varias de las partidas que se dejaban sin ejecutar, entre ellas parte del presupuesto para Protección Civil o las subvenciones a familias necesitadas y las becas escolares.

"El gobierno de Rioboo anuncia mucho, presupuesta mucho y, cuando llega el momento de ejecutar, deja pasar las oportunidades", destacó la popular.

El Ejecutivo apunta al problema de personal

La concejala Marta Iglesias respondió a las preguntas formuladas por la popular pidiendo "responsabilidade" y refiriéndose a la falta de trabajadores en el departamento de intervención. "No 2025 o que tivemos foi un gran problema de persoal en intervención. A interventora municipal estivo de baixa e houbo outras ausencias", destacó la responsable de Hacienda de Culleredo.

La edil recordó que el COncello llegó a tener hasta cuatro interventores diferentes durante el ejercicio anterior, lo que afectó tanto a las contrataciones como al pago a proveedores.

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"Iniciáronse e tramitáronse a metade das inversións", aseguró Iglesias, que recalcó que los periodos de contratación son procesos "moi largos" en "todas las administraciones". "Unha gran parte do orzamento sí que está executado", destacó.

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