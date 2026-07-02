Guía de la Feira das Cereixas de Paiosaco 2026: Horarios, conciertos y talleres

El Concello de A Laracha y la Comisión de Fiestas de Paiosaco han presentado de forma oficial la programación de la Feira das Cereixas 2026, la cita gastronómica con mayor arraigo histórico del municipio. El alcalde, José Manuel López Varela, junto a la concejala de Fiestas, Patricia Bello, y los miembros de la organización, desvelaron un cartel que este año vuelve a contar con el respaldo de la Xunta, la Diputación da Coruña y Abanca para consolidar el evento como un referente cultural en toda la comunidad.

El arranque de las celebraciones será este sábado día 4 de julio al mediodía con una sesión vermú a cargo del Dúo Charada, que dará paso a una tarde protagonizada por el deporte tradicional. A partir de las 17.00 horas, el aparcamiento público situado frente a la gasolinera acogerá la novena edición del Aberto das Cereixas de Billarda, una competición organizada por el club Campo da Feira en colaboración con la Liga Galega de Billarda. La jornada del sábado cerrará por todo lo alto con una gran verbena nocturna amenizada por el Grupo Bomba, Impacto y las sesiones de DJ Drew Korme y DJ Javi.

Domingo: el día grande

El domingo se vivirá el día grande de la festividad. Durante toda la mañana, el recinto de la feria tradicional estará dinamizado por la música y el color de la Charanga Malandros Escola de Samba, antesala de la sesión vermú programada para las 14.30. Además, los más pequeños tendrán su propio espacio gracias a un taller infantil de cocina gallega donde niños de entre 5 y 12 años elaborarán recetas a base de cerezas. Esta actividad cuenta con dos turnos matinales, es de carácter gratuito y requiere inscripción previa debido a la limitación de sus plazas.

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El broche de oro de la feria llegará de la mano del folklore más puro. A las 20.00, la Asociación Cultural Queiroga ofrecerá una actuación de música y baile tradicionales que preparará el ambiente para el concierto de clausura. A las 22.00, el reconocido grupo Radio Cos subirá al escenario para ofrecer el sonido enérgico de sus panderetas y cantares tradicionales, cerrando así una de las ediciones más esperadas de la gran cita de Paiosaco.