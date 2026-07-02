La Xunta invertirá 870.000 euros en acondicionar el entorno del río Mero de Cambre

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, anunció este jueves que la Xunta, a través de Augas de Galicia, destinará una inversión de más de 870.000 euros para ejecutar diversas actuaciones de acondicionamiento y mantenimiento en el entorno del río Mero, a su paso por Cambre.

Las obras, que está previsto que arranquen este mismo mes de julio y concluyan antes de que finalice el año, se han presentado formalmente durante una visita institucional al paseo fluvial. En el encuentro participaron la alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, el director xeral de Augas de Galicia, Roi Fernández, y representantes de la empresa pública Tragsa.

El 65% del presupuesto total se dedicará de forma exclusiva a la rehabilitación de 5 pasarelas peatonales del paseo, una de las demandas más repetidas por los usuarios debido a su actual deterioro por el paso del tiempo y la meteorología. En estas estructuras se realizarán limpiezas profundas con hidrolimpiadora, lijado de elementos estructurales y la sustitución de las piezas de madera o metal dañadas, tal y como detallaron los técnicos.

El 35% restante de los fondos se invertirá en actuaciones complementarias "fundamentales" para el entorno. Desde renovación y reparación de la señalización y cartelería informativa, hasta limpieza de los sistemas de drenaje fluvial, labores de desbroce y mantenimiento de la vegetación y sustitución de vallados y cierres perimetrales deteriorados.

Tenso debate de la corporación municipal

Esta inversión llega apenas una semana después de la tensa sesión plenaria del pasado mes de junio, en la que toda la oposición —formada por Unión por Cambre, PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños— votó en contra del convenio de recuperación integral propuesto por el Gobierno local del PP. La oposición rechazó el texto argumentando que obligaba al Ayuntamiento a asumir en solitario el mantenimiento de los 17 kilómetros del río de cara al futuro, calificándolo de "chantaje" y criticando la gestión municipal, al asegurar que no sería capaz de hacerse cargo del mismo por carecer de recursos.

El Concello aclara que se trata de dos actuaciones diferentes: el convenio rechazado permitía una recuperación integral y conllevaba la cesión al Ayuntamiento con una aportación anual de la Xunta para su mantenimiento futuro, una opción que ya no puede llevarse a cabo en esas condiciones. "Lo presentado ahora son actuaciones de mantenimiento que ejecutará directamente Augas de Galicia, por lo que no requieren dicho convenio ni la cesión de competencias", tal y como explica el Ejecutivo local, aunque todavía defiende la titularidad municipal porque esto le permitiría, entre otras cosas, decidir zonas de baño.

Diana Piñeiro y Ángeles Vázquez durante el encuentro en Cambre. / MONCHO FUENTES

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, celebró que la Xunta haya decidido mantener en vigor el plan de acondicionamiento. "A semana pasada perdimos unha oportunidade histórica para a recuperación integral, pero dixemos que non iamos renunciar. Hoxe comprobamos que ese compromiso dá resultados", defendió la regidora.

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Piñeiro insistió en que la reforma de las pasarelas es una "reivindicación histórica dos veciños" y avanzó que, aunque valora muy positivamente este paso, su Gobierno seguirá batallando por conseguir nuevos fondos que permitan la regeneración completa del río Mero en los próximos años.