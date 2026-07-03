Cambre comienza la licitación de las actividades socioculturales tras seis meses de la renuncia de la anterior adjudicataria

Cambre recuperará la programación de actividades físicas y socioculturales municipales seis meses después de que la anterior adjudicataria renunciara porque no le pagaban las facturas. La Junta de Gobierno Local ha aprobado comenzar la licitación del servicio con un presupuesto de 265.159 euros durante los años 2026 y 2027, con la posibilidad de prorrogarlo durante dos años más.

La concesionaria Axiña había suspendido las actividades en enero de este señalando que el Concello tenía deudas con ellos por más de 90.000 euros, que venían tanto del mandato de Unión por Cambre como del Ejecutivo del PP. El Gobierno local entonces había explicado que el expediente para pagar estas facturas estaba en tramitación y había prometido una licitación del servicio en el mes de febrero.

Unos 400 vecinos estaban inscritos en estas actividades, sobre todo personas jubiladas, que se llegaron a concentrar en Villa Concepción para reclamar que volvieron las clases. Algunas de ellas se mantuvieron gracias a asociaciones del municipio como Voluntariado Cambre, que ampliaron su programación de gimnasia para seguir dando servicio a los vecinos.

El nuevo contrato

El Gobierno local ha distribuido el contrato en tres áreas de actuación. El nuevo servicio tendrá que destinar más de 120.000 euros a las escuelas de actividades físicas y de salud, más de 85.000 euros a talleres y clases socioculturales de proximidad y unos 12.800 euros para programas de iniciación a las nuevas tecnologías. En estas últimas se incluirán cursos de informática básica y formación de teléfonos móviles y tabletas con la intención de reducir la brecha digital.

La programación se desarrollará en distintos locales sociales de las parroquias, para favorecer que la oferte llegue a distintos puntos de la localidad. El nuevo contrato incluye la incorporación de personal especializado en distintas áreas, así como un sistema de sustituciones que garantice la continuidad de la programación.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, pidió disculpas a los vecinos, en especial a los mayores que son usuarios habituales de las actividades, por la interrupción de estos últimos meses. "Somos conscientes da importancia que ten esta programación para moitas persoas, non só porque promove hábitos de vida saudables, senón porque constitúe un espazo de convivencia, socialización e aprendizaxe. Lamento sinceramente as molestias ocasionadas por unha interrupción que non era desexada, pero que veu motivada pola situación contractual e administrativa do servizo", dijo.

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La regidora afirmó que desde el principio "traballamos para resolver esta situación da mellor maneira posible". "O noso compromiso é regularizar contratos que levaban anos sen renovarse e ofrecer servizos estables e con todas as garantías para a veciñanza. A aprobación deste expediente é unha mostra dese compromiso", añadió.