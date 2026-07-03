El pueblo a 20 minutos de A Coruña en fiestas desde este sábado: París de Noia, gran churrascada y atracciones gratis

Los pueblos gallegos le han dado el pistoletazo de salida a sus fiestas y parece que no hay rincón en el que no esté o no vaya a sonar pronto la música. Muchos de ellos se encuentran en los alrededores de A Coruña y conjugan la verbena de las grandes orquestas de Galicia con citas gastronómicas para maridar los conciertos.

Es el caso de un pequeño enclave situado a tan solo 20 minutos de la ciudad herculina, que celebrará este fin de semana y hasta el lunes sus festejos de la mano de agrupaciones de renombre como París de Noia. Mientras que otras parroquias, como la de Vilacoba, se llenan de cerezas en una cita centenaria, en esta localidad de Oza-Cesuras el protagonista será el fuego con el banquete de carne a la brasa que se repartirá entre los visitantes.

Esta gran churrascada será el cierre de una fiesta de tres días, que convertirá a Oza dos Ríos en el epicentro de las diversiones. Además de disfrutar de la gastronomía gallega, en el municipio habrá pasacalles, verbena y sorteos, así como entretenimiento pensado para niños y adultos.

Así será la fiesta de San Pedro de Oza de 2026

Las fiestas de la parroquia de Oza de 2026 se extenderán desde el 4 al 6 de julio para delicia de vecinos y visitantes. Se trata de una celebración de origen religioso dedicada a San Pedro y al Santísimo Sacramento, que acompaña sus tradicionales misas con todo un programa de diversiones.

La cita comenzará el sábado, cuando tendrá lugar una doble actuación a cargo de la orquesta Los Españoles. La primera será al mediodía, cuando protagonizarán una animada sesión vermú, y la segunda al caer la tarde como parte de una gran verbena.

Actuación de la orquesta París de Noia. / LOC

Entre ambos conciertos y en el Campo da Festa, el grupo Xacarandaina subirá al escenario para hacer bailar al público al ritmo de la música de raíz. La actuación será a las 18.00 horas y amenizará la primera jornada de una celebración que reforzará aún más su apuesta de cara al domingo.

Este día habrá una exposición de coches clásicos y otro doble concierto de la orquesta Acordes, que sacará toda la artillería a partir de las 20.30 horas. Por la tarde, los más pequeños podrán divertirse con atracciones gratuitas, que estarán habilitadas desde las 18.00 horas.

Pero el plato fuerte llegará sin duda el lunes 6 de julio. Será entonces cuando París de Noia repase los mejores éxitos de la temporada con un espectáculo de baile y luces.

Si se quiere llenar el estómago, conviene llegar un poco antes del concierto para disfrutar de un buen plato de carne a la parrilla. El churrasco empezará a salir a partir de las 20.00 horas y los asistentes podrán bajarlo moviendo las caderas en la verbena ofrecida por esta orquesta icónica, que estará acompañada del discomóvil DJ Sebas21.

Para rematar, los vecinos de esta localidad del concello de Oza-Cesuras podrán probar suerte participando en una rifa, que mejorará con creces el lunes de algún afortunado. Se sorterán 250 euros a lo largo de la noche, un premio que despedirá la fiesta por todo lo alto hasta su esperado regreso el año que viene.

Artesanía, pasacalles y naturaleza durante todo el día

Además de los conciertos de las orquestas, este bonito pueblo cerca de A Coruña contará con múltiples actividades por las mañanas. Tanto el sábado como el domingo desfilarán por el municipio pasacalles a cargo del grupo O Xico, que empezará a caldear el ambiente con la música de sus gaitas.

También pondrá su grano de arena la banda de música de Oza-Cesuras, que actuará el 5 de julio. Junto a ella, y a lo largo de todo el fin de semana, los visitantes podrán disfrutar de un mercado de artesanía, que exhibirá toda clase de productos desde las 11.00 hasta las 21.00 horas.

Los que se acerquen a disfrutar de esta fiesta de verano en Galicia también podrán aprovechar para conocer la zona, que cuenta con hermosos paisajes naturales y huellas del pasado. Es especialmente recomendable visitar la Iglesia de San Nicolao de Cis, así como los antiguos puentes de piedra que salpican el entorno de Oza y las rutas de senderismo que rodean el río Mendo.