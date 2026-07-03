El Concello de Oleiros acusa a Fenosa de exigir 32.000 euros a dos comisiones de fiestas

El Concello de Oleiros ha emitido un comunicado para denunciar lo que considera un "nuevo abuso" por parte de la empresa eléctrica Fenosa. La compañía pretendía cobrar más de 32.000 euros a las comisiones de fiestas de las parroquias de Dorneda y Maianca a cambio de darles suministro eléctrico para sus celebraciones, según indica el Ejecutivo local. Ante esta situación, el Concello ha anunciado que asumirá la financiación de un generador eléctrico exterior con el objetivo de garantizar el desarrollo de los festejos.

El alcalde, Ángel García Seoane, califica la cantidad solicitada de "completamente desproporcionada" y acusa a la eléctrica de anteponer sus intereses económicos a las necesidades vecinales aprovechando su posición de dominio. Las autoridades municipales han salido en defensa de los organizadores, argumentando que realizan un trabajo altruista durante meses recaudando fondos puerta a puerta, y sostienen que este tipo de exigencias financieras "pone en riesgo la supervivencia de las tradiciones locales".

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A pesar del conflicto, las fiestas de Dorneda arrancan este viernes y se prolongarán hasta el domingo. El programa remitido por la organización incluye un mercado de proximidad, degustaciones gastronómicas y las actuaciones de las orquestas Costa Dorada y Alkar.