La Fiscalía pide más de 7 años de cárcel para dos mujeres por explotar sexualmente a una joven en Arteixo

La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el próximo jueves, día 9 de julio, el juicio contra dos mujeres acusadas de captar a una joven en su país de origen y obligarla a ejercer la prostitución en un piso de Arteixo. La Fiscalía solicita para ellas penas de hasta 7 años y medio de prisión.

Los hechos comenzaron en la primavera de 2019, cuando las acusadas se aprovecharon de la extrema necesidad económica y la situación irregular de la víctima para traerla a España tras pagarle el billete de avión, según recoge el escrito del Ministerio Fiscal.

Una vez en Arteixo, las procesadas le impusieron un régimen de disponibilidad total de 24 horas al día, los 7 días de la semana. Además, la Fiscalía sostiene que le controlaban de forma absoluta los ingresos, ocultándole las tarifas y entregándole solo 100 euros semanales. El resto del dinero era retenido con el pretexto de costear una supuesta deuda por el viaje y la manutención.

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Por estos hechos, la Fiscalía califica el caso como un delito de trata de seres humanos en concurso con explotación sexual, y solicita 7 años y medio de cárcel para la principal acusada, 7 años para la segunda implicada, y una indemnización conjunta de 9.000 euros para la víctima por daños morales.