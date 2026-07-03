La Fiscalía pide 8 años de cárcel para un hombre que provocó un grave accidente en Arteixo para embestir a su expareja

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará los días 7 y 8 de julio a un hombre para el que la Fiscalía solicita 8 años de prisión por perseguir, embestir a gran velocidad y agredir con una barra de hierro a su expareja y al acompañante de esta en el casco urbano de Arteixo. El caso procede del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña.

Los hechos ocurrieron en abril de 2023. Según el escrito de acusación, el procesado —que ya contaba con una condena firme anterior por violencia de género— localizó a su expareja dentro del coche de otro hombre. Al verlo, las víctimas huyeron en el vehículo, iniciando el acusado una persecución a gran velocidad en la que viajaba su propia madre como copiloto.

Durante la huida, el hombre llegó a meterse en una calle en sentido contrario y terminó colisionando de forma intencionada contra la parte trasera del vehículo de las víctimas. El impacto fue tan violento que el coche de los agredidos salió proyectado contra un edificio y otro coche estacionado, provocando que la mujer quedara atrapada en el interior y tuviera que ser excarcelada por los servicios de emergencia tras sufrir una fractura vertebral. La madre del acusado también resultó herida con una fractura costal.

Agresión con una barra de metal

Después del accidente, el acusado salió de su coche portando una barra metálica con la que agredió al acompañante de su expareja, propinándole golpes mientras le gritaba expresiones como: "te voy a golpear hasta matarte" o "como aún estás vivo tras ser embestido con el coche, te voy a matar a palos". Finalmente, la Policía Local y la Guardia Civil se personaron en el lugar y procedieron a su detención.

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Por todo ello, el Fiscal califica los hechos como un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria en concurso con dos delitos de lesiones, sumado a un delito de amenazas graves con las agravantes de reincidencia, género y parentesco. Además de los 8 años de cárcel, solicita la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima durante 10 años y el comiso definitivo de su vehículo.