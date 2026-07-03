A Laracha invertirá 1,4 millones del remanente en infraestructuras y servicios
Más de 850.000 irán destinados a la mejora integral de la red viaria
El Concello de A Laracha llevará al próximo pleno municipal la aprobación de un suplemento de crédito y un crédito extraordinario por valor de cerca de 1,4 millones de euros, financiados con cargo al remanente de tesorería del ejercicio 2025. El objetivo prioritario de esta propuesta económica es reforzar las inversiones reales en infraestructuras y mejorar los equipamientos públicos para el beneficio directo de los vecinos del municipio, tal y como asegura el Ejecutivo local.
La mayor partida de este fondo, que supera los 850.000 euros, se destinará a la mejora integral de la red viaria a través de diversas actuaciones en carreteras y calles de parroquias como Soandres, Cabovilaño, Vilaño, Lestón, Torás, Lendo y el propio núcleo urbano de A Laracha, y reservará unos 250.000 euros para renovar la cubierta y las gradas del pabellón polideportivo del colegio Alfredo Brañas de Paiosaco.
Por otra parte, se invertirán 180.000 euros en optimizar el alumbrado público de espacios clave como el paseo marítimo y la plaza Eduardo Vila Fano de Caión, la plaza de la iglesia de Torás, los accesos peatonales en Vilaño y el interior de los centros socioculturales de A Xesta y A Fraga. Finalmente, la propuesta incluye una partida de más de 70.000 euros para la adquisición y expropiación de los terrenos afectados por el Plan especial de urbanización en el entorno de la iglesia de Lestón.
- La mayor orquesta de España, con un escenario más grande que una piscina olímpica, actuará en A Coruña este julio
- El rincón de A Coruña que se llenará de cerezas este fin de semana: 300 kilos gratis, pulpo y un paisaje ideal para recorrer a pie
- Cae con el coche por un balcón en Oleiros cuando marchaba al trabajo a primera hora de este lunes
- La playa favorita de Alejandra y Richard Gere a 15 minutos de A Coruña: “Es un lugar muy especial”
- La urbanización La Soleada de Meirás, en Sada, se salva de la piqueta tras 20 años: el juzgado decreta el archivo de la causa
- Dos obras ilegales en Bastiagueiro y Naval, playas a 10 minutos de A Coruña, se exponen a multas de hasta un millón de euros
- Así era el Moby Dick, el pub de Sada que desafió a un cura y trae de vuelta este domingo sus 'palanganas'
- Una nueva promotora reactiva la urbanización de As Medoñas, en Arteixo, tras más de 20 años de parálisis