A Laracha invertirá 1,4 millones del remanente en infraestructuras y servicios

El Concello de A Laracha llevará al próximo pleno municipal la aprobación de un suplemento de crédito y un crédito extraordinario por valor de cerca de 1,4 millones de euros, financiados con cargo al remanente de tesorería del ejercicio 2025. El objetivo prioritario de esta propuesta económica es reforzar las inversiones reales en infraestructuras y mejorar los equipamientos públicos para el beneficio directo de los vecinos del municipio, tal y como asegura el Ejecutivo local.

La mayor partida de este fondo, que supera los 850.000 euros, se destinará a la mejora integral de la red viaria a través de diversas actuaciones en carreteras y calles de parroquias como Soandres, Cabovilaño, Vilaño, Lestón, Torás, Lendo y el propio núcleo urbano de A Laracha, y reservará unos 250.000 euros para renovar la cubierta y las gradas del pabellón polideportivo del colegio Alfredo Brañas de Paiosaco.

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Por otra parte, se invertirán 180.000 euros en optimizar el alumbrado público de espacios clave como el paseo marítimo y la plaza Eduardo Vila Fano de Caión, la plaza de la iglesia de Torás, los accesos peatonales en Vilaño y el interior de los centros socioculturales de A Xesta y A Fraga. Finalmente, la propuesta incluye una partida de más de 70.000 euros para la adquisición y expropiación de los terrenos afectados por el Plan especial de urbanización en el entorno de la iglesia de Lestón.