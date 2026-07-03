El PP de Culleredo culpa al alcalde de perder 1,5 millones para empleo y dependencia
Los populares advierten que peligran otros 50.000 euros para el Centro de Información á Muller (CIM)
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Culleredo
El PP de Culleredo denuncia que el «desgobierno» del alcalde José Ramón Rioboo ha provocado la pérdida de 1,5 millones de euros en ayudas públicas por incapacidad de gestión.
Los populares detallan que el Concello dejó escapar 400.000 euros del Obradoiro Dual de Emprego y otros 400.000 del programa juvenil Talento Mozo. Además, el Concello quedó fuera del nuevo sistema de financiación para el Servicio de Axuda no Fogar (SAF), perdiendo 700.000 euros por tramitar la adhesión fuera de plazo.
La portavoz del PP de Culleredo, Izaskun García, advierte que ahora peligran 50.000 euros para el Centro de Información á Muller (CIM) por no aprobar la Cuenta General de 2024, y lamenta «el caos administrativo que pagan los vecinos».
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