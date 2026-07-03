El PSOE de Curtis avisa de que ya había alertado de la muerte de 363 truchas en el Mandeo
Los socialistas aseguran que avisaron hace meses de la situación al Seprona y a Augas de Galicia
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Curtis
El PSOE de Curtis ha denunciado la muerte de 363 truchas en el río Mandeo a causa de los vertidos procedentes del polígono de Curtis-Teixeiro. El secretario general local, Fernando Rey Leira, recordó que los socialistas ya habían alertado de esta situación hace meses ante el Seprona y Augas de Galicia, advirtiendo que la depuradora municipal es insuficiente ante el crecimiento empresarial.
Tras confirmarse el desastre ecológico, la Consellería de Medio Ambiente ha trasladado el caso al Juzgado de Betanzos y a la Fiscalía por un posible ilícito penal. Rey Leira lamentó la "inacción" de la Xunta y del Concello de Curtis, asegurando que la "tragedia" se habría evitado escuchando sus avisos.
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