La música de Sés inaugurará la primera la gran fiesta de la Edad de Hierro en el Castro de Montes Claros

La parroquia de Vilaño, en A Laracha, se convertirá el próximo domingo 26 de julio en el epicentro de un viaje en el tiempo para grandes y pequeños. Y es que el Castro de Montes Claros acogerá la celebración de Atardecer no Castro, una propuesta única que invita a sumergirse de lleno en la historia y a vivir una jornada inspirada en una auténtica celebración de la Edad de Hierro, con la música de Sés como cabeza de cartel.

La iniciativa ha sido presentada oficialmente por la asociación Adro de Vilaño en el propio yacimiento, en un acto que contó con la participación del alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y la concejala de Cultura, Patricia Bello. “La propuesta nace con la intención de imaginar, por un día, cómo pudo ser una fiesta en el Castro de Montes Claros hace 2.000 mil años”, señala Alex Rama, representante de Adro de Vilaño. “Queremos que la gente se sumerja en esa atmósfera castreña, por lo que invitamos a los asistentes a que vengan caracterizados para la ocasión”, indica el larachés.

Una programación completa de tarde y noche

El evento se ha diseñado como una experiencia integral que conecta el patrimonio histórico con el ocio, la gastronomía y las artes escénicas a lo largo de todo el día. La jornada comenzará a las 17.00 horas con sesiones de juegos tradicionales para todas las edades de la mano de Xogando Miudiño, acompañados poco después por la música de la Charanga Tradicional Os Máquinas para ambientar el recinto.

A las 19.00 horas llegará el turno de la divulgación con K´Paparota Teatro y Puri Soto, la arqueóloga y directora de las excavaciones, que guiará al público en una visita teatralizada por los rincones más especiales del castro.

A partir de las 20.00 horas se abrirá la Taberna Castrexa para ofrecer una cena especial con productos de la zona cocinados al fuego. A esa misma hora darán comienzo las actuaciones musicales, un apartado en el que destaca la gran actuación de Sés, precedida por los directos de Irma Macías y Luis Pinto, y la joven vilanesa Daniela Montes, conocida por su paso por el programa La Voz Kids.

La organización del evento destaca que el Atardecer no Castro nace con la firme voluntad de crear una experiencia festiva "diferente y enriquecedora" en las fiestas de Vilaño, uniendo cultura y comunidad en un espacio singular.

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Por este motivo, se hace un llamamiento especial a la responsabilidad de todas las personas asistentes. Al tratarse de un entorno de gran valor histórico y arqueológico, la prioridad absoluta será garantizar su protección bajo el compromiso de "generar cero basura, dejando el castro exactamente en las mismas condiciones en las que se encontraba antes del evento".