Los trabajos de exhumación de la fosa de Beira, en Carral, comenzarán este lunes

Los restos de los 18 represaliados por el franquismo que todavía yacen en el cementerio de Beira, en Carral, están más cerca de ser identificados. Las excavaciones para encontrar los cuerpos arrancarán este lunes, 6 de julio, bajo la coordinación del grupo de investigación Histagra de la Universidade de Santiago.

Esta primera cata, explica el grupo, se extenderá durante dos semanas y llega tras una investigación histórica que permitió ampliar el conocimiento sobre cómo habían llegado los cuerpos hasta Beira así como los cambios que había sufrido el camposanto carralés desde 1936. Ambas cuestiones son unas de las dudas que dificultan las excavaciones, ya que, como explicaron miembros de la asociación Cultura Aberta de Carral, en 1951 el cementerio sufrió fuertes modificaciones.

A las modificaciones del lugar de enterramiento se le añade que muchos de los represaliados fueron fusilados en la antigua cantera de As Catalinas y que tuvieron que ser los vecinos los que movieran los cuerpos para darles sepultura cristiana.

Los historiadores explican que "como mínimo" hay 18 personas que fueron asesinadas y enterradas en varias fosas en Beira aunque "hay indicios de que podrían ser más". Lucía Santiago, encargada del análisis histórico, destacó en declaraciones a este medio que como paso previo a la excavación tuvieron que trabajar la documentación disponible con las memorias transmitidas a los familiares, ya que, 90 años después de los crímenes, no quedan testimonios directos de lo que ocurrió.

Los miembros del grupo de investigación contaron con la colaboración de la asociación Cultura Aberta, que llevan años trabajando por la recuperación de la memoria histórica de estos represaliados. La entidad inauguró en 2023 un monumento en memoria de las víctimas en el lugar de los hechos, como homenaje y acto de dignificación de aquellas personas represaliadas por la dictadura.

La exhumación de Carral se enmarca dentro del convenio con la Diputación de A Coruña para la investigación de la violencia franquista en Beira, en el cementerio de Boisaca, en Santiago, donde se estima que fueron inhumados unos 97 cuerpos, y el de Serantes, en Ferrol, donde se cree que se acumularon 190 cadáveres.

El equipo multidisciplinar desarrolla la investigación bajo la coordinación científica de Lourenzo Fernández Prieto y Antonio Míguez Macho, con apoyo de los investigadores Xurxo Antelo y Lucía Santiago para el análisis histórico, y José Carlos Sánchez Pardo, encargado del estudio arqueológico. El análisis de antropología forense estará coordinado por el científico Edgard Camarós.