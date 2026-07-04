Betanzos demanda una oficina permanente de la Policía Nacional

El Concello de Betanzos volverá a solicitar al Gobierno estatal que retome el proyecto para la implantación de una oficina permanente de la Policía Nacional en la localidad, una demanda histórica que ya fue planteada en anteriores ocasiones y que continúa siendo una "necesidad para la capital de la comarca".

La alcaldesa, María Barral, recuerda que en los últimos años se han producido avances, como la llegada de las nuevas unidades móviles de documentación (VIDOC), que permiten la expedición y renovación del DNI y del pasaporte sin necesidad de desplazarse a A Coruña.

Sin embargo, el Gobierno local considera que este servicio itinerante no puede sustituir a una oficina permanente de la Policía Nacional, capaz de prestar atención continuada y ampliar la cartera de servicios disponibles.

"Betanzos ejerce como cabecera de comarca y presta servicios a miles ciudadanos de numerosos municipios del entorno", explica Barral. Esta realidad administrativa, comercial y judicial hace necesario reforzar, según la primera edil, la presencia de la Administración General del Estado con una oficina estable que permita realizar de forma habitual trámites relacionados con la documentación personal, certificados, extranjería y otras gestiones propias de la Policía Nacional, evitando desplazamientos a otras ciudades como A Coruña.

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La alcaldesa subraya que "la implantación de una oficina permanente supondría un importante avance en la igualdad de acceso a los servicios públicos, especialmente para las personas mayores, quienes tienen dificultades de movilidad o quienes dependen del transporte público para realizar gestiones básicas".