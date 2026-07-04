Cambre invertirá más de 433.000 euros en renovar la Plaza Casares Quiroga

El Concello de Cambre ha dado luz verde, en la Junta de Gobierno Local, al expediente de contratación para las obras de ordenación y mejora de la accesibilidad de la Plaza Casares Quiroga, ubicada en A Barcala. Este acuerdo incluye también la aprobación de los pliegos que regirán el contrato y la apertura del procedimiento de licitación. La actuación contará con una inversión total de más de 433.000 euros y un plazo de ejecución de 7 meses, financiados a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña.

El objetivo principal es renovar de forma integral este espacio público para transformarlo en un lugar más accesible, cómodo y seguro para toda la ciudadanía a través de la creación de itinerarios peatonales plenamente accesibles, la eliminación de barreras arquitectónicas, la adecuación de rampas y recorridos, así como la renovación completa de los pavimentos. Con estas medidas, se busca favorecer una movilidad más cómoda para las personas mayores, personas con movilidad reducida y familias con carritos de bebé.

Además de las mejoras en accesibilidad, las obras abordarán deficiencias estructurales de la plaza. Se optimizará el sistema de drenaje para resolver los problemas actuales de acumulación de agua, se renovará la red de abastecimiento y se ejecutarán nuevas canalizaciones para el alumbrado público, reponiendo las luminarias existentes. Asimismo, se reorganizarán las zonas verdes mediante una nueva red de riego y se instalará nuevo mobiliario urbano.

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La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, ha destacado la importancia de esta adjudicación. "Seguimos impulsando actuaciones que mejoran los espacios públicos y repercuten directamente en la calidad de vida de los vecinos. Este proyecto permitirá transformar la Plaza Casares Quiroga en un espacio más accesible, moderno, seguro y adaptado a las necesidades de todas las personas".