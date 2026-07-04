Cambre invertirá más de 433.000 euros en renovar la Plaza Casares Quiroga
El Concello asegura que el objetivo es crear itinerarios peatonales aptos para todos los vecinos
El Concello de Cambre ha dado luz verde, en la Junta de Gobierno Local, al expediente de contratación para las obras de ordenación y mejora de la accesibilidad de la Plaza Casares Quiroga, ubicada en A Barcala. Este acuerdo incluye también la aprobación de los pliegos que regirán el contrato y la apertura del procedimiento de licitación. La actuación contará con una inversión total de más de 433.000 euros y un plazo de ejecución de 7 meses, financiados a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña.
El objetivo principal es renovar de forma integral este espacio público para transformarlo en un lugar más accesible, cómodo y seguro para toda la ciudadanía a través de la creación de itinerarios peatonales plenamente accesibles, la eliminación de barreras arquitectónicas, la adecuación de rampas y recorridos, así como la renovación completa de los pavimentos. Con estas medidas, se busca favorecer una movilidad más cómoda para las personas mayores, personas con movilidad reducida y familias con carritos de bebé.
Además de las mejoras en accesibilidad, las obras abordarán deficiencias estructurales de la plaza. Se optimizará el sistema de drenaje para resolver los problemas actuales de acumulación de agua, se renovará la red de abastecimiento y se ejecutarán nuevas canalizaciones para el alumbrado público, reponiendo las luminarias existentes. Asimismo, se reorganizarán las zonas verdes mediante una nueva red de riego y se instalará nuevo mobiliario urbano.
La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, ha destacado la importancia de esta adjudicación. "Seguimos impulsando actuaciones que mejoran los espacios públicos y repercuten directamente en la calidad de vida de los vecinos. Este proyecto permitirá transformar la Plaza Casares Quiroga en un espacio más accesible, moderno, seguro y adaptado a las necesidades de todas las personas".
- La mayor orquesta de España, con un escenario más grande que una piscina olímpica, actuará en A Coruña este julio
- El rincón de A Coruña que se llenará de cerezas este fin de semana: 300 kilos gratis, pulpo y un paisaje ideal para recorrer a pie
- Cae con el coche por un balcón en Oleiros cuando marchaba al trabajo a primera hora de este lunes
- El pueblo a 20 minutos de A Coruña en fiestas desde este sábado: París de Noia, gran churrascada y atracciones gratis
- La playa favorita de Alejandra y Richard Gere a 15 minutos de A Coruña: “Es un lugar muy especial”
- La urbanización La Soleada de Meirás, en Sada, se salva de la piqueta tras 20 años: el juzgado decreta el archivo de la causa
- Dos obras ilegales en Bastiagueiro y Naval, playas a 10 minutos de A Coruña, se exponen a multas de hasta un millón de euros
- Una nueva promotora reactiva la urbanización de As Medoñas, en Arteixo, tras más de 20 años de parálisis