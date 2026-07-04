Culleredo lamenta que el PP actúe como “súbdito de la Xunta” en lugar de defender los intereses del municipio

El Concello de Culleredo lamenta la última campaña de "ruido y desinformación orquestada por el Partido Popular". El Ejecutivo local califica de "profundo cinismo político" que la portavoz popular, Izaskun Gorostizu, "retuerza" los datos económicos para tapar la "falta de inversión de la Xunta" en el municipio y atacar al Concello con un único afán electoralista. Reprueban que actúe como “súbdita y emisaria” de Santiago en lugar de defender a sus vecinos frente al "sesgo" de la Xunta en el reparto de fondos de dependencia.

Culleredo tilda de “burla descarada y grosera” que Gorostizu hable de pérdida de fondos cuando fue precisamente ella quien impidió, con su voto en contra, una inversión histórica de 18 millones de euros para la recuperación de La Cros. El Gobierno local subraya que la líder del PP siempre "quedará marcada" por este bloqueo al proyecto más esperado en Culleredo, y desmiente tajantemente sus acusaciones sobre las ayudas de empleo, aclarando que el Concello no concurrió a las líneas mencionadas por criterios técnicos, por lo que nunca existió ninguna aportación garantizada.

Noticias relacionadas

Además, el equipo de Gobierno aclara que la gestión de las inversiones no se mide por "fotos fijas interesadas", sino por el cumplimiento riguroso de la Ley de Contratos del Sector Público para garantizar la total transparencia. "El dinero de los cullerdenses no se pierde; está perfectamente consignado y tramitándose con plenas garantías. Lo que el PP llama 'falta de gestión' es, en realidad, el respeto escrupuloso a los tiempos legales que ellos, por mero electoralismo, querrían que nos saltásemos", señalan fuentes municipales.