O BNG denuncia a "paralización" do servizo de Urbanismo en Culleredo tras a "fuga" de cinco funcionarios
Os nacionalistas móstranse alarmados ao coñecerse no último pleno unha nova baixa de persoal
"O Servizo de Urbanismo do Concello de Culleredo atópase nunha situación de colapso case total", asegura o BNG tras coñecerse no último pleno municipal a intención da única arquitecta superior que quedaba de cambiar de destino e abandonar o seu posto de traballo. Esta marcha voluntaria súmase a unha longa lista de baixas que deixaron o departamento en "mínimos históricos en moi pouco tempo", tal e como denuncia a formación nacionalista.
A crise de persoal na área faise especialmente evidente ao analizar os datos do último ano, sinala o BNG, que di que neste exercicio tomaron posesión dous novos profesionais na categoría de arquitecto superior, pero un deles abandonou o servizo a menos de dous meses de comezar e a profesional que restaba no departamento xa anunciou formalmente a súa saída cara a outra Administración.
Ante esta situación, o BNG insiste en que algo moi grave está a pasar dentro da Casa do Concello e lembra que xa denunciou este escenario en reiteradas ocasións, chegando a pedir a recusación e o cese da concelleira de Persoal, Marta Figueroa.
Para o voceiro nacionalista, Tono Chouciño, a actitude do Executivo local é a raíz do problema. O voceiro afirma que ao alcalde, José Ramón Rioboo, parece que "lle estorban" os funcionarios con capacidade de emitir informes e de avaliar a legalidade das actuacións do Goberno Municipal. Por este motivo, Chouciño acusa ao Goberno local de instalar un ambiente totalmente "hostil e irrespirábel" en torno aos técnicos até que logran a súa marcha voluntaria.
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