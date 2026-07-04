De perder su empleo en pandemia a abrir una red de gimnasios en el área de A Coruña: “El quinto, en Arteixo, está siendo una locura"

Después de perder su empleo como entrenador personal en 2020 a causa de la pandemia, Ismael Novo solo tenía clara una cosa: no se iba a quedar de brazos cruzados. Y dicho y hecho, al poco tiempo abrió su propio gimnasio en el barrio de O Castrillón, en A Coruña. Casi sin darse cuenta, en menos de cinco años, el preparador físico ya había expandido su negocio, Denovo Movemento, a Culleredo, Cerceda y Cambre. Ahora, el proyecto ha dado un nuevo salto con su desembarco en Arteixo, donde acaba de inaugurar un local en la travesía.

Con una inversión cercana a los 400.000 euros, el entrenador prevé generar hasta una decena de puestos de trabajo, ya que en apenas una semana ha conseguido captar a más de 100 usuarios. "Está siendo una locura; este de Arteixo nos está dando casi el mismo trabajo que los otros cuatro juntos", reconoce el lucense de 35 años, que asegura que nunca se imaginó que un pequeño local de barrio lograse convertirse en lo que hoy considera una "comunidad" que ya supera los 500 usuarios en toda el área metropolitana de A Coruña.

Vista de la sala de Pilates Reformer del gimasio de Arteixo. / LOC

Las nuevas instalaciones disponen de más de 450 metros cuadrados distribuidos en áreas específicas para entrenamiento personal, readaptación de lesiones, preparación para oposiciones y ejercicio durante el embarazo y posparto. Además, el centro incorpora una novedad "muy esperada", en palabras de Novo, para los clientes: la llegada, por primera vez, de la disciplina de Pilates Reformer (con máquinas) a su oferta de servicios.

Huir de desplazamientos y atascos

"Muchas veces se asume que para tener éxito hay que abrir en el centro de las grandes ciudades. Nosotros creemos justo lo contrario. Queremos que las personas puedan cuidar su salud cerca de casa, sin perder tiempo en desplazamientos o atascos, huimos de las aglomeraciones", señala Ismael Novo, que compagina su labor de entrenador con la de gestor. "También estoy haciendo un máster de gestión laboral en Ferrol porque es importante estar en constante aprendizaje", subraya.

Novo explica que las clases se estructuran en grupos reducidos con atención individualizada y un equipo formado exclusivamente por profesionales graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. "En pilates hay un máximo de ocho personas por grupo", añade Ismael, para quien es "fundamental" conocer la historia de cada cliente.

Isamel Novo (segundo por la izquierda), el día de la inauguración del gimnasio de Arteixo. / LOC

Entre sus recuerdos más especiales destaca la estampa de ver coincidir a una mujer de 83 años que salía de su sesión con un niño de 11 que entraba a la suya, o el orgullo de ver entrenar bajo el mismo techo a tres generaciones de una misma familia. "Tenemos a gente de todas las edades, y es bonito verlos evolucionar", agrega el preparador físico, que adelanta que quienes se apunten durante los tres primeros meses tendrán un 20% de descuento.

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Con esta nueva apertura, Denovo Movemento se afianza en la comarca, demostrando que aquella reinvención obligada por la pandemia se ha convertido hoy en el motor de salud de cientos de personas en A Coruña.