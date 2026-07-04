El PSOE de Arteixo acusa al Concello de emplear el taxi comarcal como "cortina de fume" por su fracaso con el sector
Martín Seco exige "claridade e transparencia" al Gobierno local respecto al futuro de los profesionales del municipio
El PSOE de Arteixo exige "claridade e transparencia" al Gobierno local del PP en relación al futuro servicio de taxis en el municipio. La formación acusa al alcalde, Carlos Calvelo, de utilizar los recientes anuncios de la Xunta sobre el nuevo sistema de "taxi comarcal" como una excusa para "congelar y guardar en el cajón" la polémica ordenanza municipal que el Ejecutivo local había aprobado inicialmente en solitario.
Los socialistas advierten de que la "repentina" parálisis de la normativa local, justificada por la negociación autonómica, demuestra una "nula planificación" del Concello y una "total falta de respeto" tanto a las alegaciones presentadas como a los trabajadores del sector.
O PSOE recuerda que hace más de dos meses que terminó el periodo de alegaciones para la aprobación inicial de laordenanza de taxis. El PSOE, en consonancia con la propia asociación de profesionales del municipio, presentó enmiendas y reclamó una mesa de diálogo para llevar a término un texto que mejorase la la calidad del servicio para los usuarios y para las condiciones de los taxistas.
Pero los nacionalistas aseguran que la respuesta del PP fue el silencio absoluto. "Pese a ter maioría absoluta para tramitar o proxecto, levan dous meses sen contestar ás alegacións e esquivando o debate nos plenos ordinarios", señala el portavoz municipal socialista, Martín Seco.
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