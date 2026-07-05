Nace Son de Cambre para revitalizar la música tradicional gallega en la parroquia

Hay una nueva cara en la música tradicional de Cambre. La asociación de Son de Cambre echa a andar de la mano de antiguas alumnas y profesoras de agrupaciones folclóricas, que buscan crear un espacio para la escena tradicional en la parroquia de Santa María de Cambre.

"La idea surgió de la mezcla que había entre alumnos y profesores de folclore de hace muchos años", explica la presidenta Sandra Martínez. "Teníamos ganas de juntarnos, de seguir, y, aparte de como amistades para quedar y pasarlo bien, poder aprender al mismo tiempo", dice.

Muchas de ellas llevan en la música tradicional "toda la vida" porque antes "no había otras actividades". Con el tiempo, explica Martínez, el atractivo por apuntarse a baile gallego o a pandereta se fue perdiendo a medida que la gente se apuntaba a otras clases.

"De repente, yo creo que desde que aparecieron las Tanxugueiras, parece que está explotando otra vez", señala presidenta que afirma que la tradición gallega vuelve a "estar de moda". Lupe Cordero, una de las pandereteiras de la entidad, añade que es una actividad en la que "te metes y te enganchas". "Yo llevo toda la vida metida en el folclore, me va todo de ello, me tiene enganchada", destaca la pandereteira.

Martínez explica que, aunque hay otras asociaciones dedicadas a la música tradicional en el municipio, la mayoría de ellas están repartidas por las parroquias, por lo que se hacía especialmente difícil para la gente del núcleo de Cambre desplazarse para realizar los ensayos o ir a las clases. "Insistimos en que fuera en Cambre porque en el pueblo no había", señala la presidenta.

Una nueva unión familiar

Unos 15 socios forman parte de la asociación de momento, pero la directiva espera que otros se vayan animando conforme vayan anunciando los programas. "Arrancamos de cero euros, entonces haremos una captación de socios", explica la presidenta.

El siguiente paso, explican, es encontrar un local dónde poder ensayar, una búsqueda con la que están contando con el apoyo del Concello. "Hacen todo lo posible para que ponernos todos los medios para que nosotros sigamos para adelante", destaca Martínez.

El objetivo de la asociación es que se convierta en un lugar donde personas de todas las edades pueda "aprender y pasarlo bien". "Que sea como una unión familiar", apunta la presidenta. "A mí me gustaría que fuera más piña, que no sea una persona que hace una actividad y luego se vaya a su casa", añade Cordero.

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De momento contarán con tres modalidades de enseñanza: baile gallego, pandereta y gaita. "De momento empezamos ahí. Después iremos viendo para hacer otras cosas", concluye Martínez