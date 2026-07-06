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Más de 450 personas optan a una de las 20 nuevas viviendas protegidas de Oleiros

El Concello de Oleiros ha recibido 453 solicitudes para las 20 viviendas, lo que obligará a celebrar un sorteo para seleccionar a las personas adjudicatarias

Edificio Xardíns da Rabadeira en Oleiros

Edificio Xardíns da Rabadeira en Oleiros / LCO_Externas

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Pablo Barro

Oleiros

Este domingo cerró el plazo para apuntarse a la cooperativa de viviendas de Oleiros que promueve la construcción del edificio Xardíns da Rabadeira, en pleno centro de la capital municipal, en el que hay previstas 20 viviendas de protección y otras 6 libres. En total, según confirman desde el Concello, se han presentado 453 solicitudes, más de 22 por vivienda, lo que obligará a realizar un sorteo para determinar que personas podrán acceder a las mismas.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, informó este lunes en un programa radiofónico que el próximo lunes, 13 de julio, se celebrará en el Auditorio Gabriel García Márquez de Mera una asamblea informativa para abordar este proceso. La cita será a las 19.00 horas. El regidor recomienda a las personas interesadas acudir a la cita, ya que "posiblemente" después de detallar los requisitos de acceso, plazos, importes, opciones de financiación y las características técnicas de los pisos, cuyos precios finales están estipulados por la Xunta, se avance ya en el sorteo de las viviendas.

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La alta demanda tiene mucho que ver con el precio de las viviendas protegidas, de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero, que parten de los 210.000 euros. En el caso de las 6 viviendas libres (el inmueble se edificó sobre dos parcelas municipales y una tercera que compró la promotora), los precios arrancan en los 325.000 euros, aun así más asequibles que otras viviendas de nueva construcción que se levantan en la zona.

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