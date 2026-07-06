Betanzos inaugura este martes su renovado mercado
El histórico inmueble renueva su oferta con un modelo enfocado al turismo y la hostelería
Se hizo esperar, pero finalmente Betanzos abrirá esta tarde las puertas del renovado mercado municipal, una plaza de abastos que renace con un nuevo concepto en el que los locales de hostelería han ganado protagonismo frente a los puestos tradicionales.
La inauguración está prevista para las 20.00 horas y desde el Concello de Betanzos animan a todos los vecinos a participar en este evento, en el que se darán a conocer las nuevas propuestas que aspiran a convertir el mercado en un atractivo turístico más.
El Concello consiguió finalmente inquilinos para los puestos de carnicería, pescadería y panadería, que en un primer momento habían quedado desiertos. Negocios como la taberna O Globo, A Artesa da Moza Crecha, La Tasca Otro Rollo, Panadería Mercedes o El Rincón de Alba están detrás de las nuevas aperturas.
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