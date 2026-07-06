El eclipse del 12 de agosto cuelga el cartel de completo en las cabañitas de A Coruña: "Hemos recibido llamadas de gente de todo el mundo"

«Hemos tenido que decir que no a cientos de personas». Esta frase, compartida por los responsables de los complejos de cabañitas del bosque en el área de A Coruña, resume el fenómeno turístico que ha provocado el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Lo que para la comunidad científica es una cita astronómica imperdible en el calendario, para el sector del turismo rural coruñés se ha convertido además en un «agosto histórico». Con una ocupación que alcanzó el pleno hace meses, estos singulares alojamientos de madera se han convertido en el objeto de deseo de viajeros de todo el mundo, saturando las líneas con llamadas internacionales y consolidando la provincia como el destino de moda para presenciar el gran acontecimiento.

En plena temporada alta, los gerentes de estas edificaciones integradas en la naturaleza —con un coste medio de entre 150 y 200 euros por noche para dos personas— se han visto desbordados. «Hemos recibido peticiones desde Alemania, Inglaterra e incluso Estados Unidos», asegura la directora de experiencia al cliente de las Cabañas de Razo Espazo Nature, Ana Vázquez. Ante la imposibilidad de estirar sus plazas de alojamiento, este complejo de Carballo ha diseñado un evento paralelo para abrir sus puertas a quienes se han quedado sin habitación. «Queremos que nadie se quede fuera, porque la ocasión lo merece», añade.

Ana Vázquez, directora de experiencia al cliente de las Cabañas de Razo. / LOC

Para observar el fenómeno, que alcanzará su momento cumbre alrededor de las 20.30 horas, el espacio de Razo ofrecerá tres planes diferenciados para el público externo. El primero de ellos propone una sesión de yoga al atardecer; el segundo, un aperitivo con música en directo en la terraza; y el tercero, una opción premium que culmina con una cena especial en el interior tras el ocaso. Las propuestas incluyen material de observación certificado, charlas de divulgación astronómica y un grabado numerado del artista gallego Manuel Suárez.

«Buscamos ofrecer una experiencia sin prisas, conectados con el entorno, contemplando el mar y en plena naturaleza», afirma Vázquez, que recuerda que Galicia se enfrenta a una oportunidad única para presenciar un eclipse de estas características, algo que no tiene previsto repetirse hasta dentro de varios siglos. Por el momento, ya cuentan con medio centenar de inscritos y mantienen el cupo abierto para la velada.

Destino Turístico Starlight

La fiebre por el cielo diurno que se oscurecerá también se vive en el interior. Es el caso de las Cabañas de Beche, en Abegondo, un complejo con capacidad para seis personas por estancia que cuenta con piscina y vistas directas al embalse. Su gerente, Ángel Varela, destaca que se sitúan en un enclave privilegiado: «Estamos en plena Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, un territorio certificado como Destino Turístico Starlight», destaca. El perfil del cliente para esa jornada será eminentemente familiar. «Al ser un proyecto pequeño, no hemos podido dar abasto con la avalancha de reservas. Desde que abrimos en 2022, el interés de los huéspedes por las constelaciones y el astroturismo no ha dejado de crecer», dice Varela.

Ángel Varela en las Cabañas de Beche, en Abegondo. / CASTELEIRO

La costa residencial no se queda atrás. En Oleiros, las cabañas de lujo de Canide lucen el cartel de completo desde hace ya un año. Su propietaria, Mar Carrillo, confirma que las solicitudes para el 12 de agosto han desbordado cualquier previsión en sus instalaciones ecológicas, preparadas para albergar a 24 huéspedes. «Para estas fechas solemos agotar las plazas con doce meses de antelación, es una locura», admite la empresaria, que ya tiene listos los filtros y gafas homologados para sus clientes. Carrillo enfatiza que este tipo de turismo sostenible «no admite la improvisación» y que el complejo ofrecerá el máximo confort para una velada tan señalada.

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Mientras tanto, en otros puntos de la comarca prefieren mantener la calma dentro de la euforia. En las Cabañas de Alba, situadas en Arteixo, la dirección ha decidido afrontar la fecha como «un día más» dentro de su habitual lleno veraniego. Con el sold out garantizado desde hace meses, explican que los huéspedes que ocuparán sus cabañas de madera durante la gran noche son clientes fieles y habituales de otros veranos, quienes simplemente han tenido la fortuna de que sus vacaciones coincidan con el mayor espectáculo celeste de la década, para el que todos esperan que el tiempo acompañe.