Sucesos
El choque de un camión y una moto en Abegondo se salda con un motorista herido
Ocurrió en el lugar de Beldoña de la parroquia de Mabegondo
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un choque entre una moto y un camión en la AC-542 se saldó en la mañana de este lunes con un motorista herido que tuvo que ser trasladado al Chuac.
El accidente sucedió a la altura del lugar de Beldoña, situado en la parroquia de Mabegondo del concello de Abegondo.
Tras el aviso del 112 Galicia al lugar acudieron los Bomberos de Betanzos. Sin embargo, el motorista estaba liberado y accesible por lo que no tuvieron que intervenir. También fueron movilizados recursos de Urxencias Sanitarias de Galicia y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
- La mayor orquesta de España, con un escenario más grande que una piscina olímpica, actuará en A Coruña este julio
- El rincón de A Coruña que se llenará de cerezas este fin de semana: 300 kilos gratis, pulpo y un paisaje ideal para recorrer a pie
- Cae con el coche por un balcón en Oleiros cuando marchaba al trabajo a primera hora de este lunes
- La panadería que conquista A Coruña con uno de los últimos hornos de leña: 'Llevamos 20 años sin vacaciones
- El pueblo a 20 minutos de A Coruña en fiestas desde este sábado: París de Noia, gran churrascada y atracciones gratis
- La playa favorita de Alejandra y Richard Gere a 15 minutos de A Coruña: “Es un lugar muy especial”
- La urbanización La Soleada de Meirás, en Sada, se salva de la piqueta tras 20 años: el juzgado decreta el archivo de la causa
- De perder su empleo en pandemia a abrir una red de gimnasios en el área de A Coruña: “El quinto, en Arteixo, está siendo una locura"