El choque de un camión y una moto en Abegondo se salda con un motorista herido

Un choque entre una moto y un camión en la AC-542 se saldó en la mañana de este lunes con un motorista herido que tuvo que ser trasladado al Chuac.

El accidente sucedió a la altura del lugar de Beldoña, situado en la parroquia de Mabegondo del concello de Abegondo.

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Tras el aviso del 112 Galicia al lugar acudieron los Bomberos de Betanzos. Sin embargo, el motorista estaba liberado y accesible por lo que no tuvieron que intervenir. También fueron movilizados recursos de Urxencias Sanitarias de Galicia y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.