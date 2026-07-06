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El choque de un camión y una moto en Abegondo se salda con un motorista herido

Ocurrió en el lugar de Beldoña de la parroquia de Mabegondo

Parque comarcal de Bomberos de Betanzos.

Parque comarcal de Bomberos de Betanzos. / Iago López

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RAC

Un choque entre una moto y un camión en la AC-542 se saldó en la mañana de este lunes con un motorista herido que tuvo que ser trasladado al Chuac.

El accidente sucedió a la altura del lugar de Beldoña, situado en la parroquia de Mabegondo del concello de Abegondo.

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Tras el aviso del 112 Galicia al lugar acudieron los Bomberos de Betanzos. Sin embargo, el motorista estaba liberado y accesible por lo que no tuvieron que intervenir. También fueron movilizados recursos de Urxencias Sanitarias de Galicia y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

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