El Club de Regatas Perillo tira de ingenio para financiar su actividad

El Club de Regatas Perillo, que lleva desde 1970 formando remeros y remeras en Oleiros, acaba de iniciar esta semana sus campamentos de verano y la escuela de remo, con la que tratan de contagiar su pasión por el mar y transmitir valores como el esfuerzo la superación y el trabajo en equipo. También están en pleno arranque de la Liga Galega de Traiñeras. Moaña, Esteiro, A Pobra, Bueu son algunos de sus próximos destinos, ninguno cerca de casa. Precisamente para hacer frente a los gastos asociados a la actividad, y especialmente a los desplazamientos, la entidad ha tirado de ingenio para buscar financiación de particulares y entidades.

Una de sus propuestas es la campaña Embárcate con Nós, en la que por solo 15 euros cualquier persona puede incluir su nombre en la trainera y acompañar al equipo durante toda la temporada. La presidenta, Raquel Armesto, señala que la idea era cerrar el programa esta semana "pero si alguien se apunta despúes también tendrá sitio. Tenemos dos traineras y caben muchos nombres". Indica que también han mostrado interés varias empresas, a las que animan a estudiar los patrocinios. "Que nos llamen, que nosotros le buscamos hueco", anima la presidenta.

"Se trata de sumar, de ayudar a los equipos para que tenga poder y fuerza y dotarles de todo lo que necesiten", explica Armesto, que indica que el club está gastando cada año "más de 20.000 euros" solo en desplazamientos. "El sábado vamos a ir con cuatro furgonetas mínimo, dos son en propiedad (una aún se está pagando) y el alquiler de las otras dos, más combustible, peajes... Es un disparate lo que se gasta cada día!", admite la directiva.

Junto a esta iniciativa, el club también está a punto de lanzar una campaña de fundarising con el mismo objetivo en la plataforma Terra Move, impulsada por la Xunta y la Fundación Amare Terra para apoyar a las entidades deportivas gallegas. "Hay que reinventarse y buscar donde haya. A ver si la gente se involucra un poquito", anhela Armesto, que señala las dificultades para encontrar financiación. "Muchas veces las ayudas son excluyentes, si pides para actividad no te dejan pedir para material. De esta forma cada año accedes a algo de ayudas, pero nunca vas a poder cubrir el 100%", relata.

Club de Regatas Perillo / LOC

La presidenta del Club de Regatas de Perillo confía en que estas iniciativas sirvan para impulsar la actividad de una entidad que acaba de proclamar a su equipo femenino infantil como campeonas gallegas de remo olímpico y al sénior femenino como terceras del Campeonato de España y campeonas gallegas de traineras. También avanza que este fin de semana "habrá alguna sorpresa original relacionada con la forma en la que vamos a demandar ese apoyo".

Otro frente que tienen abierto son las obras de mejora de las instalaciones del club. De momento lo tienen aparcardo. "En verano no va a tocar esto, porque estamos haciendo uso de ellas. Cuando acabe la temporada ya nos sentaremos con el Concello a tratar este tema", concluye Armesto.