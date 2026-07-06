La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña denuncia que el Pazo de Meirás sigue inscrito a nombre de los Franco

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH) denunció este lunes que el Pazo de Meirás continúa inscrito en el Registro de la Propiedad a nombres de los herederos de Francisco Franco, pese a que hace casi cuatro meses el Tribunal Supremo confirmó de forma definitiva la titularidad del Estado sobre el inmueble.

La entidad sostiene que, según una nota simple emitida este lunes por el Registro de la Propiedad de Betanzos, los herederos del dictador siguen figurando como titulares registrales de la finca, al no haberse cancelado aún las inscripciones que, según recuerda, la sentencia ordenaba dejar sin efecto.

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La comisión asegura que no le consta que el Estado haya solicitado al Registro la cancelación de esos asientos ni la inscripción del Pazo a nombre de la Administración, un trámite que, a su juicio, podría realizarse aportando la certificación judicial de firmeza de la sentencia.

Además, critica la "pasividad" del Estado en la gestión de Meirás y considera que esa inacción también se refleja en la falta de avances para ampliar las visitas al interior del edificio y poner en marcha los órganos de participación previstos en el protocolo firmado en 2021 entre las distintas administraciones.

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La CRMH recuerda que el Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de marzo las resoluciones anteriores que declaraban la nulidad de la adquisición del Pazo por parte de la familia Franco y reconocían la propiedad del Estado, resolución que también ordenaba cancelar las inscripciones registrales contradictorias.