Detienen en A Coruña a un conductor de Bolt por tocamientos a una menor

La Policía detuvo el pasado sábado en A Coruña a un conductor de la empresa de VTC Bolt como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor.

Según ha podido confirmar este medio la joven estaba acompañada de otras personas mientras estaba sentada en el asiento delantero.

Durante el viaje, la víctima recibió tocamientos y el conductor intentó darle un beso. Según destacan fuentes de Europa Press, también le llegó a lamer la oreja y que después de llegar al destino se dio aviso a la Policía Nacional.

Tras la denuncia, los agentes detuvieron al conductor por presunta agresión sexual a la menor.

Desde la empresa certifican que están investigando el incidente, pero insisten en que no se trata de un empleado de la compañía. El modelo de negocio de Bolt supone que los conductores autónomos se asocian a la plataforma para ofertar los viajes.

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