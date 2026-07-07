Archivada la causa contra el alcalde de Sada y una concejala por las horas extra de la Policía Local

El Concello de Sada y la Policía Local han mantenido un conflicto durante años que salpicó a distintos gobiernos locales. La merma de la plantilla y la decisión del anterior Gobierno local liderado por María Nogareda de elevar a la Fiscalía el supuesto paso de horas extra sin cumplir la jornada laboral tensaron aún más la cuerda. Ahora, el Juzgado de Instrucción de Betanzos acaba de acordar el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia denuncia presentada por Unidos por Sada en 2023.

Como señalan desde el grupo municipal de Sadamaioría, ahora en el Gobierno, el juzgado, tras analizar la documentación y practicar todas las diligencias oportunas, concluye que no existen indicios suficientes para continuar la causa penal, "deixando sen percorrido xudicial o relato de fraude que durante estes anos Unidos por Sada tratou de instalar na opinión pública".

"Desde Sadamaioría nunca renunciamos a dar explicacións nin a defender a nosa actuación. Recibimos esta resolución coa tranquilidade de quen sempre defendeu que detrás desta denuncia non había unha trama delituosa, senón unha instrumentalización política dos xulgados para intentar desacreditar un goberno e ás persoas que o integraban", afirman desde la formación. "A discrepancia política é absolutamente lexítima e forma parte da democracia. O que non debería converterse en habitual é recorrer aos tribunais para intentar resolver o que corresponde dirimir no debate político", apuntan.

El auto judicial, que exonera al alcalde, Óscar Benito Portela, y a la concejala de Seguridad Ciudadana, Pilar Taibo, entre otros, reconoce no obstante la "existencia de una situación objetiva de insuficiencia de efectivos" de la Policía Local de Sada, pero es contundente al señalar la controversia por el abono de las horas extra entre los años 2020 y 2024 y las discrepancias sobre el sistema de organización como "una cuestión de naturaleza administrativa y laboral, carente de la necesaria evidencia de artificio fraudulento, ocultación deliberada o voluntad de obtener un beneficio económico ilícito".

Del mismo modo, respecto a las denuncias relacionadas con establecimientos hosteleros y la falta de tramitación de expedientes administrativos, el auto recoge que las diligencias practicadas "tampoco permiten superar el umbral de la mera sospecha".

A la vista de la resolución, desde Sadamaioría afirman que seguirán trabajando "coa mesma responsabilidade e compromiso de sempre" para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas de Sada, pero insiten en hacer una "reflexión" ante la situación de "acoso xudicial" que afirman padecer desde hace años. "A democracia fortalécese co debate de ideas, coa confrontación de proxectos e co respecto ás institucións. A política debe gañarse coa confianza da veciñanza, co traballo diario e coa capacidade de gobernar, non trasladando aos xulgados o que debe resolverse nas urnas", insisten.