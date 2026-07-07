Arteixo y la Diputación de A Coruña cierran la permuta de dos parcelas en Sabón y Morás para reorganizar sus servicios

El Concello de Arteixo y la Diputación de A Coruña llevarán a sus respectivos plenos la aprobación de un convenio urbanístico clave para la reorganización de sus servicios públicos. Se trata de una permuta de parcelas que servirá para de marco jurídico para optimizar el uso del suelo público en los polígonos de Sabón y Morás, permitiendo a ambas administraciones mejorar su capacidad logística.

La Diputación traspasará al Concello de Arteixo una parcela de 6.689 metros cuadrados situada en la zona central de Sabón. Este terreno cuenta con una nave industrial de 1.665 metros cuadrados y un edificio anexo de planta baja, entreplanta y dos pisos altos que ocupa unos 380 metros cuadrados. A cambio, Arteixo cederá a la Diputación una parcela de 14.285 metros cuadrados en el polígono de Morás, actualmente sin edificar, ubicada estratégicamente al lado del nuevo parque de bomberos comarcal, donde el ente provincial planea trasladar su actual almacén.

Inditex adquirió la antigua parcela de obras por 5 millones

El Ejecutivo local explica que el crecimiento exponencial de prestaciones clave, como el sistema público de limpieza viaria y el de recogida de residuos, había dejado obsoleta la actual central de operaciones municipal. Las viejas dependencias carecían de naves suficientes para albergar la flota de camiones, maquinaria y vehículos auxiliares. Por eso, para solucionar este déficit y financiar un nuevo complejo, el Ayuntamiento subastó la antigua parcela de obras —que ya había quedado liberada parcialmente tras el traslado de los bomberos—, la cual fue adquirida por Inditex por un importe de más de 5 millones de euros. El Concello adelanta que esa cantidad se invertirá ahora íntegramente en el nuevo proyecto de Sabón.

Una vez formalizado el intercambio, el Concello trasladará a la antigua nave de la Diputación en Sabón los departamentos de Obras, recogida de residuos, Protección Civil, limpieza viaria y el depósito de vehículos. Pero la mudanza definitiva requerirá tiempo, ya que el Ejecutivo local debe redactar primero el proyecto técnico, licitar el concurso público y acometer los trabajos de adaptación necesarios en el nuevo inmueble.

Acuerdo de alquiler con Galigrain

Para evitar la parálisis de los servicios mientras se ejecutan las obras, el alcalde, Carlos Calvelo, ha cerrado un acuerdo de alquiler con la empresa Galigrain. Durante los meses de septiembre y octubre, las brigadas municipales se reubicarán de manera provisional en una parcela situada frente al Punto Limpo de Sabón. Estas instalaciones temporales disponen de una nave de 2.700 metros cuadrados, unas oficinas de 700 metros cuadrados y un espacio libre exterior de otros 2.500 metros cuadrados, con un coste de arrendamiento fijado en 6.000 euros.

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Tanto el presidente provincial, Valentín González Formoso, como el regidor de Arteixo, Carlos Calvelo, han destacado este convenio como un gran ejemplo de colaboración entre instituciones que redundará directamente en beneficio de la ciudadanía y en una mayor racionalidad del suelo industrial de la comarca.