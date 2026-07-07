Betanzos estrena un renovado mercado municipal volcado en la hostelería
La alcaldesa María Barral confía en que el nuevo mercado se convierta en un polo dinamizador del casco histórico que genere actividad y empleo
Este martes, después de meses de obras para devolver al antiguo Mercado Municipal su esplendor y de varios concursos para dotarlo de contenido, la plaza de abastos de Betanzos ha vuelto a abrir sus puertas con una oferta que combina la esencia de los mercados tradicionales con un nuevo concepto en el que la hostelería juega un papel protagonista.
Los 12 puestos del renovado mercado, en el que se invirtieron más de 2 millones de euros, parte de ellos financiados a través de los fondos Next Generation, incluyen propuestas gastronómicas impulsadas por emprendedores de la zona que comparten espacio con otros negocios tradicionales como carnicería, pescadería o panadería. La alcaldesa de Betanzos, María Barral, señaló en la inauguración que el objetivo es convertirlo en un polo dinamizador de la ciudad y del casco histórico. "Queremos que sea mucho más que un mercado; queremos que sea un lugar de encuentro, un espacio vivo donde convivan el comercio, los productos de nuestra tierra, la gastronomía y la vida social. Será un motor para el casco histórico, un lugar que genere actividad, empleo y nuevas oportunidades para emprendedores", indicó.
El inmueble, que gracias a la actuación recuperó la configuración arquitectónica original y vio mejorada la entrada de luz natural, se divide en tres alturas. En la plata baja, en la que se ubicarán los puestos tradicionales, se sitúa la cafetería Volta, especializada en desayunos, cafés y açaí. La planta primera, por su parte, alberga negocios como la Taberna Sacra, en la que se podrá degustar el vino en cunca, la taberna mariñeira de O Globo, que se reinventa con una amplia oferta de vinos y platos basados en productos del mar; Lume, una propuesta con el vermú como protagonista, la Pulpeira Camariñas y Tortilla y Punto, donde rendirán homenaje a un plato que ya va ligado al nombre de Betanzos. Completa la oferta en la planta superior El Rincón de Alba, con una interesante apuesta por la concina fusión.
Para la alcaldesa de la localidad, la apertura del nuevo Mercado Municipal representa "un antes y un después" para el futuro del casco histórico. "Estamos convencidos de que este proyecto contribuye a hacer del casco histórico un lugar cada vez más atractivo para vivir, invertir y visitar. El mercado servirá como nexo entre las diferentes zonas comerciales y de ocio de la ciudad, y estoy segura que favorecerá la implantación de nuevos negocios y reforzará la imagen de Betanzos como referente gastronómico y patrimonial", señaló.
María Barral agradeció también el apoyo de las administraciones que hicieron posible esta actuación y destacó el esfuerzo realizado por el Concello para completar la financiación. "Los fondos europeos Next Generation permitieron impulsar este gran proyecto, pero también fue necesaria una importante aportación municipal de cerca de 800.000 euros porque el Ayuntamiento tenía claro que invertir en la recuperación del Mercado Municipal era invertir en el futuro de Betanzos."
El acto sirvió también para que vecinos, turistas y personas llegadas de toda la comarca pudiesen conocer este nuevo espacio, que abrirá sus puertas de martes a sábado en horario de 12.00 a 16.00 horas y de 20.00 horas hasta la medianoche, y los domingos en horario de mañana, aunque se trata de una propuesta inicial que podría variar en función de la respuesta que tenga en las próximas semanas.
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