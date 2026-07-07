Cambre renovará el cerramiento de la pista deportiva de O Temple

El Concello de Cambre acaba de adjudicar por 55.635 euros a la empresa Covisam Norte S.L. los trabajos para renovar el cierre perimetral de la pista deportiva de Otero Pedraio, en O Temple. El objetivo de esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de seis semanas, es acabar con las deficiencias que presentaba la instalación por el paso del tiempo, el uso continuado y la falta de mantenimiento.

La intervención contempla la sustitución de 130 metros lineales del cierre perimetral de la pista por un nuevo cerramiento deportivo con paneles rígidos reforzados y una red corta balones superior. Los trabajos incluirán también la retirada de las puertas actuales y la colocación de una nueva puerta doble de acceso para vehículos y de una puerta peatonal, así como la renovación de los elementos de fijación y seguridad. Por último, el proyecto contempla también la reparación del muro perimetral, con la ejecución de una nueva viga de coronación para reforzar la estructura y garantizar la estabilidad del nuevo cerramiento, y el reposicionamento del cuadro de alumbrado en una zona más protegida.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, reconoció que desde el Gobierno local son conscientes de que a las personas usuarias les gustaría que esta actuación estuviese ya iniciada, "pero los procedimientos administrativos tienen unos pasos y unas garantías que debemos cumplir. En este caso fue necesario continuar con la siguiente empresa clasificada, lo que alargó los tiempos, pero seguimos trabajando para que la mejora de la pista sea una realidad lo antes posible", indicó la regidora.