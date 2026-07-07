Carral transformará un monte de eucaliptos en un parque de la memoria histórica con bosque autóctono

El Concello de Carral ha dado un nuevo paso al frente en materia de memoria histórica. Después de iniciarse este lunes los trabajos de excavación para intentar hallar los restos de hasta 18 víctimas del franquismo en el cementerio de Beira, —a través de un convenio con la Diputación de A Coruña y el equipo de Histagra de la USC— el Ejecutivo local proyecta un futuro parque de la memoria en la parroquia de Santo Estevo de Paleo.

Para hacerlo realidad, el Gobierno local de José Luis Fernández Mouriño combinará la reparación histórica con el cuidado ecológico. Y es que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este martes las bases reguladoras de un convenio para seleccionar, mediante concurso público, a una entidad de custodia del territorio —como asociaciones o fundaciones ambientales sin ánimo de lucro— que asumirá la gestión gratuita de varias parcelas municipales.

El proyecto estrella de esta convocatoria se ubicará precisamente en Paleo, en un terreno actualmente dominado por el eucalipto, en el que la asociación seleccionada se encargará de erradicar esta especie alóctona y replantar la zona con frondosas autóctonas para dar forma al citado parque en homenaje a los represaliados.

Proteger la biodiversidad y conservar las poblaciones de anfibios

El plan de custodia, que se integra en la Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, abarca además varias intervenciones de calado medioambiental. El convenio incluye dos parcelas en el Área Recreativa del Río Brexa, en Paleo, catalogadas como hábitat húmedo de especial de relevancia, donde se ejecutarán labores específicas para proteger la biodiversidad y garantizar la conservación de las poblaciones de anfibios.

Asimismo, en el polígono de Os Capelos, en Tabeaio, concretamente en los terrenos colindantes con el río, se prevé la retirada de flora invasora para frenar la erosión, reducir el riesgo de incendios forestales y habilitar pequeñas infraestructuras que permitan un disfrute vecinal compatible con el entorno.

Esta cesión de uso y gestión tendrá una vigencia inicial de 15 años, prorrogable hasta un máximo de 30. Al tratarse de un convenio de colaboración altruista, no supondrá ningún coste económico para las arcas municipales, y la entidad adjudicataria no podrá obtener beneficios económicos directos de la explotación de los montes.

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Las organizaciones interesadas disponen de un plazo de 20 días naturales, a contar desde este miércoles, para presentar sus planes de actuación en el Registro General o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Entre los requisitos fijados figura la obligación de aportar personal técnico cualificado y acreditar que la entidad carece de sanciones firmes por delitos medioambientales en los últimos cinco años.