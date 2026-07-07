La comarca de A Coruña recibe 1,5 millones de euros en ayudas para ampliar su red de recarga de vehículos eléctricos

La comarca de A Coruña avanza en el proceso de electrificación del parque móvil. Lo hace con energía y con el apoyo del Gobierno, que acaba de adjudicar ayudas por más de 1,5 millones de euros en el marco del programa MOVES Corredores de Recarga para ampliar la infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico.

Las principales vías de comunicación de la provincia, como son la A-6 y la AP-9, centran buena parte de estos nuevos proyectos, que se reparten por los concellos de Culleredo, Oleiros, Betanzos, Aranga o Coirós. Sumados a los de la propia ciudad de A Coruña, que roza los 1,3 millones, rondan los 3 millones de euros de inversión por parte del Gobierno, mientras que en el conjunto de la provincia las ayudas ascienden a 4,3 millones para un total de 18 proyectos.

En la mayoría de los casos se trata de nuevas infraestructuras. La única excepción es la ampliación de la estación de carga que la empresa Zunder tiene en Montesalgueiro, en el Concello de Aranga, situada entre la A-6 y la N-6, que se lleva 185.972 euros en ayudas. En Coirós, las dos estaciones de servicio de Repsol que flanquean la autovía que conecta con Madrid recibirán 466.296 euros para la puesta en marcha de sendas estaciones. No obstante, las mayores cuantías corresponden a los 329.983 euros de Wenea Highways Oeste para levantar una electrolinera en el centro comercial Parque Oleiros, en Iñás, o los 317.064 euros que la empresa Be Charge ha obtenido para unas nuevas instalaciones junto al Gadis de O Burgo. Esta última empresa también obtuvo 314.091 euros de subvención para un punto de recarga en el Gadis de Pocomaco, en A Coruña.

En la comarca, completan las inversiones los 234.359 euros que la firma Charging Together recibirá para levantar una estación de carga en Betanzos. Todas ellas se complementan con los proyectos en la propia ciudad. Además del mencionado de Pocomaco, Tesla Spain recibirá 137.284 euros para instalar una infraestructura en la que incorpora sus supercargadores; Charging Together, 416.902 euros para sus instalaciones en A Coruña; Grupo Easycharger, 293.566 euros para una estación de carga en la calle Severo Ochoa, en el polígono de Agrela, y Endesa X Way, 128.967 euros para habilitar 26 puntos de recarga.

A la cabeza en inversión

Galicia es la tercera comunidad que más ayudas recibe del Gobierno para la instalación de estas infraestructuras, aunque también es cierto que durante años la comunidad se situó a la cola de la electrificación, por lo que ahora tiene que recuperar el tiempo perdido. El programa de Transición Ecológica busca precisamente dotar de más opciones a los usuarios de este tipo de vehículos a la hora de recargar. Para ello, exige que las potencias mínimas disponibles sean de 300-400 kW por estación y contar con al menos un punto de 150 kW. En total el Ministerio destina 97 millones de euros a esta medida.