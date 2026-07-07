Catorce días de fiesta y 9 orquestas desde este sábado: el pueblo de A Coruña que cita a Panorama, París de Noia y Los Satélites en un festejo de Interés Turístico

Panorama, París de Noia, Los Satélites y seis orquestas más aterrizarán estos días en un rincón de la provincia de A Coruña. Un municipio situado a menos de una hora de la ciudad herculina que contará con hasta 14 días de fiesta para disfrutar del verano.

Se trata de una de las numerosas celebraciones dedicadas a la Virgen del Carmen -la patrona de los marineros- que se extenderán por Galicia en las próximas semanas. En As Pontes de García Rodríguez, las Festas do Carme e da Fraga contarán con un amplio programa de música que arrancará este sábado 11 de julio y que tendrá dos grandes protagonistas: las piezas tradicionales y los hits de las orquestas más destacadas de la comunidad gallega.

Para los más nostálgicos, el cartel también esconderá una sorpresa: la actuación de Mikel Erentxun celebrando el 40 aniversario de Duncan Dhu. El cantante de Cien gaviotas, que alcanzó la fama en los años 80, será una de las numerosas citas que se podrán disfrutar hasta el sábado 25 de julio, entre las que se incluirán un gran festival de folk y una romería declarada de Interés Turístico.

Las Festas do Carme e da Fraga de As Pontes de 2026, dos semanas de verbena y diversión

As Pontes de García Rodríguez es una villa medieval en el corazón de As Fragas do Eume, conocida por su historia, sus espacios naturales y unos murales que la han situado en el mapa del arte urbano español. Sin embargo, estos días su mayor reclamo no estará en el entorno, sino en sus Festas do Carme e da Fraga, una celebración que agrupará propuestas para todos lo públicos.

El festejo comenzará el sábado 11 de julio a las 19.00 horas con un concurso de bandas y seguirá el 12 de julio con la actuación de Xacarandaina. Su música y sus bailes tradicionales pondrán en marcha una auténtica foliada a partir de las 20.00 horas, dando el pistoletazo de salida a los numerosos grupos de raíz que pasarán a partir de la semana siguiente.

Del lunes 13 al miércoles 15, este municipio gallego en fiestas se llenará con el sonido de panderetas, rondallas y acordeones, que conquistarán la Praza de América. El jueves 16 habrá un cambio de tercio con la actuación de la Escola Municipal de Baile Moderno das Pontes, aunque será el viernes 17 de julio cuando el pregón marque el inicio de los platos más fuertes de la fiesta.

El cantante Mikel Erentxun, durante un concierto aniversario del grupo de música Duncan Dhu. / Jordi Bianciotto/ Marcos León

Esa noche, los que fueron jóvenes a finales de los 80 y principios de los 90 podrán volver a disfrutar de los éxitos de Duncan Dhu, que celebrará el 40 aniversario de su debut discográfico a partir de las 22.00 horas. El directo llevará a la plaza del Concello al cantante Mikel Erentxun, que recuperará temas icónicos de la banda como Cien gaviotas, En algún lugar y Una calle de París.

El contrapunto moderno lo traerá la Paranorama, la mayor orquesta de España y una de las que ofrece los directos más impactantes. Su concierto empezará a las 23.30 horas en la Praza do Carme y embrujará al concello de As Pontes con un crisol de coreografías, cambios de vestuario y luces estroboscópicas, desplegados sobre un escenario equipado con pantallas LED.

El sábado 18 de julio al grupo le dará el relevo otras dos orquestas, La Misión y Los Player's, que pondrán a bailar al público a partir de las 23.00 horas. El domingo 19 será el turno de otros dos grandes nombres de la verbena gallega, París de Noia y Los Satélites, en directo desde las 22.30 horas, la misma hora a la que comenzará la actuación de Origen y Olympus el lunes 20 de julio.

El martes 21 será el turno de la orquesta La Oca Band, que amenizará la noche con su espectáculo La historia de la verbena. El viernes 24, las Fiestas del Carmen de As Pontes se entrelazarán con las de A Fraga, trayendo un gran festival folk de la mano de artistas como Ortiga, Alana y Xosé Liz.

Concierto de Ortiga en O Son do Camiño de 2026. / Jesús Prieto

El último día será el sábado 25 de julio, cuando se pondrá el broche a este auténtico maratón de actividades con una de las citas más especiales de As Pontes: la Romería de A Fraga. Este festejo, celebrado desde principios del siglo XX, estará acompañado de una noche final de verbena protagonizada por la orquesta Triunfo.

Sesiones vermú, hinchables y alfombras florales

Junto a la verbena nocturna, esta fiesta tradicional gallega contará con sesiones vermú como la de los grupos La Mecánica, Antha y Pasión. Además, los asistentes podrán gozar de un Festival Internacional de Folclore el 20 de julio y de una hermosa alfombra floral por las calles por las que pasará la procesión en honor a la Virgen.

Los más pequeños también tendrá mucho entre lo que elegir, como el espectáculo Cé Orquestra Pantasma, el mago Paco, Teatro Ghazafelhos y la obra de Teatro O Cubo entre el 13 y el 16 de julio. A estas dimensiones se le sumarán los hinchables infantiles que se habilitarán en la Avenida da Coruña el miércoles 22 y una fiesta de la espuma para refrescarse.