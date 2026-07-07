Bando municipal
Irixoa pide hacer un uso responsable del agua para evitar restricciones
Las olas de calor obligan al Concello de Irixoa a pedir responsabilidad a los vecinos para hacer frente al aumento de la demanda de agua
El Concello de Irixoa ha emitido este martes un bando municipal en el que hace un llamamiento a la «responsabilidad» y la «colaboración» de los vecinos y vecinas de la localidad para limitar el consumo de agua a los usos «estrictamente necesarios».
El documento, firmado por el alcalde, Antonio Deibe, justifica el llamamiento a las últimas olas de calor, «que están a producir importantes incrementos no consumo de auga da traída municipal». Entre los usos a evitar mientras persista esta situación enumeran el riego excesivo de jardines, zonas verdes y huertos; el lavado de vehículos; el llenado de piscinas, o cualquier otro uso que suponga un consumo de agua elevado y evitable.
Desde el Concello aluden a la colaboración de la población para evitar «medidas máis restritivas», como cortes o limitaciones en el suministro de agua.
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