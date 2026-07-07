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Irixoa pide hacer un uso responsable del agua para evitar restricciones

Las olas de calor obligan al Concello de Irixoa a pedir responsabilidad a los vecinos para hacer frente al aumento de la demanda de agua

El Concello de Irixoa pide un consumo responsable del agua

El Concello de Irixoa pide un consumo responsable del agua / Shutterstock

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Pablo Barro

Irixoa

El Concello de Irixoa ha emitido este martes un bando municipal en el que hace un llamamiento a la «responsabilidad» y la «colaboración» de los vecinos y vecinas de la localidad para limitar el consumo de agua a los usos «estrictamente necesarios».

El documento, firmado por el alcalde, Antonio Deibe, justifica el llamamiento a las últimas olas de calor, «que están a producir importantes incrementos no consumo de auga da traída municipal». Entre los usos a evitar mientras persista esta situación enumeran el riego excesivo de jardines, zonas verdes y huertos; el lavado de vehículos; el llenado de piscinas, o cualquier otro uso que suponga un consumo de agua elevado y evitable.

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Desde el Concello aluden a la colaboración de la población para evitar «medidas máis restritivas», como cortes o limitaciones en el suministro de agua.

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