Irixoa pide hacer un uso responsable del agua para evitar restricciones

El Concello de Irixoa ha emitido este martes un bando municipal en el que hace un llamamiento a la «responsabilidad» y la «colaboración» de los vecinos y vecinas de la localidad para limitar el consumo de agua a los usos «estrictamente necesarios».

El documento, firmado por el alcalde, Antonio Deibe, justifica el llamamiento a las últimas olas de calor, «que están a producir importantes incrementos no consumo de auga da traída municipal». Entre los usos a evitar mientras persista esta situación enumeran el riego excesivo de jardines, zonas verdes y huertos; el lavado de vehículos; el llenado de piscinas, o cualquier otro uso que suponga un consumo de agua elevado y evitable.

Desde el Concello aluden a la colaboración de la población para evitar «medidas máis restritivas», como cortes o limitaciones en el suministro de agua.